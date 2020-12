Cîţu, Firea, Dîncu, Şoşoacă, prezenţi la Senat pentru formalităţile necesare preluării mandatului

Mai mulţi senatori aleşi pentru legislatura 2020-2024 au venit duminică, la Parlament, să-şi îndeplinească formalităţile necesare preluării mandatului de parlamentar, relatează Agerpres.

Printre aceştia se numără şi senatorul AUR, Diana Şoşoacă, cea care a spus că printre priorităţile sale legislative se numără anularea tuturor amenzilor date în starea de alertă şi în cea de urgenţă.

"Va trebui să solicităm să se anuleze toate amenzile date în starea de alertă şi în starea de urgenţă, o amnistie, aşa se va merge, deja lucrez la ea şi, evident, suspendarea preşedintelui Iohannis. (...) Vom cere şi abrogarea legilor 136/2020 şi 55/2020", a spus Şoşoacă la Parlament.

Ea a adăugat că există cadru legislativ care să permită luarea de măsuri în perioade de pandemie.

"În fiecare an am avut epidemii, a fost şi pandemie de gripă aviară, de gripă porcină, de ebola. Întotdeauna în România a existat un cadru legislativ care a permis luarea de măsuri. S-a mers întotdeauna pe ordine de ministru, există legislaţie specifică pentru epidemie şi pandemie", a spus aceasta.

Diana Şoşoacă nu a purtat mască în interiorul Palatului Parlamentului pe motiv că are o adeverinţă medicală care o exceptează de la această măsură.

Şi ministrul de Interne, Marcel Vela, a mers la Senat pentru a-şi prelua mandatul.

"Planurile pentru noul mandat sunt la fel ca şi cele din primul mandat, acelea de a fi în slujba şi în serviciul cetăţenilor care m-au trimis în Senat şi sper, la fel ca şi în primul mandat, să fac lucruri bune în folosul românilor", a spus el.

Întrebat cum va colabora cu noii colegi de la AUR, Vela a spus: "Toţi senatorii sunt trimişi aici de către cetăţeni, în consecinţă o să am o colaborare, o să am o relaţie civilizată, cordială, astfel încât tot ceea ce facem noi ca şi Senat, ca şi Parlament, să fie în folosul românilor. Nu cred că trebuie să pornim de la început cu prejudecăţi sau cu lucruri care ne-ar pune în vreo relaţie antagonică, contradictorie, relaţie care ar duce până la urma la blocarea Parlamentului".

Vela a menţionat că proiectul de reformă al Ministerului de Interne a fost finalizat şi speră ca noul Parlament "să achieseze la noile măsuri care vor reforma acest minister".

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a fost şi ea prezentă pentru formalităţi la Senat.

"Aşa cum am promis, voi fi în continuare vocea oamenilor din Bucureşti şi din întreaga ţară. Mă voi alătura colegilor mei pentru a susţine proiecte foarte benefice pentru români. Chiar dacă noi am câştigat alegerile, după cum aţi văzut, puterea s-a împărţit între partidele care au pierdut aceste alegeri. Românii au vrut o schimbare, din păcate, jocurile politice arată cu totul altfel, este o desprindere, practic, de voinţa românilor, dar nu avem altceva ce să facem, nu putem uzita de alte arme decât cele democratice şi vom lupta pentru oameni în Parlament", a spus Firea.

Şi Vasile Dîncu a venit să îşi preia materialele necesare funcţiei pe care o să o exercite de luni, aceea de senator.

"În acest mandat ne-au trimis oamenii să punem un program de guvernare în practică. O să transformăm acest program în programul nostru de monitorizare a actualei puteri şi o să încercăm, prin instrumentele pe care ni le oferă Parlamentul, să ne impunem proiectul nostru. (...) Vom avea candidaţi şi la Cameră şi la Senat pentru funcţia de preşedinte. Această guvernare care a avut drept scop excluderea PSD va avea o foarte mică majoritate, chiar dacă se va forma aceasta, iar noi suntem singuri că vom putea să facem opoziţie puternică, constructivă şi nu se vor putea lua decizii importante pentru stat fără noi, cu două treimi, cum ar fi schimbarea Constituţiei sau legi importante. Vom fi un actor politic foarte important", a menţionat Dîncu.

La Senat, pentru a-şi prelua noul mandat, a fost şi ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, susţinut de PNL pentru a fi premier.

Îndeplinirea formalităţilor pentru mandat au continuat duminică şi la Camera Deputaţilor, printre cei care au fost prezenţi aici în această zi numărându-se preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi preşedintele USR, Dan Barna.