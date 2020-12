Propunere legislativă pentru interzicerea tăierilor de păduri în parcurile naţionale, depusă de senatorul USR Mihai Goţiu

Într-o intervenţie live pe Facebook, el a precizat că este vorba despre un proiect la care a lucrat trei ani, alături de consilieri şi reprezentanţi ai societăţii civile, relatează Agerpres."E o propunere legislativă care vine după numeroase vizite în teren, în parcurile naţionale ale României, unde am văzut dezastrul creat de drujbe. Unele din aceste situaţii au fost obiectul unor interpelări parlamentare, al unor anchete ale Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Unele dintre ele s-au încheiat cu sesizări penale, dar dezastrul a continuat. De asemenea, în documentarea acestei legi am discutat cu numeroşi specialişti din domeniu, cu reprezentanţi ai societăţii civile, am făcut vizite de documentare în Austria, unde am vizitat parcurile naţionale şi am văzut cum aceste parcuri nu doar că sunt conservate, păstrate pentru viitorul sănătos al acelor cetăţeni, ci în acelaşi timp sunt motoare de dezvoltare sustenabilă pentru regiuni întregi(...)", a precizat Goţiu.El a subliniat că există aspecte care "trebuie schimbate în administrarea" parcurilor naţionale din România, astfel încât acestea să nu reprezinte "sursa de venit a unor iresponsabili şi a grupurilor de interese", ci să asigure conservarea biodiversităţii."Este principiul non-intervenţiei, mai exact al interzicerii oricăror tăieri de păduri în parcurile naţionale şi al oricăror altor activităţi antropice care ar afecta calitatea acestora. De asemenea, e prevăzută finanţarea publică a acestor parcuri naţionale, pentru a se dezvolta în aşa fel încât peste ani să aducă beneficii reale comunităţilor locale. Este principiul 'nimeni să nu piardă', adică compensări reale pentru toţi cei care au interese legitime şi drepturi în aceste parcuri naţionale. (...) De asemenea, este principiul autonomiei administrării acestor parcuri, pentru că una dintre marile probleme pe care le-am sesizat a fost modul în care Romsilva a administrat aceste parcuri naţionale, încercând să facă profit din tăierea lemnului. Dar profitul din aceste parcuri naţionale nu este tăierea lemnului, ci tot ceea ce înseamnă diversitate", a spus senatorul.Goţiu a arătat că proiectul nu poate fi adoptat în această sesiune şi că îl lasă "tuturor celor care vor veni în noul Legislativ, pentru a-l discuta, pentru a-l dezbate". Senatorul USR, care nu va face parte din viitorul Parlament, a precizat că este vorba despre un "cadou de sărbători pentru pădurile României", dar şi pentru generaţiile viitoare."E un cadou de sărbători, ca să spun aşa, pentru pădurile României, pentru parcurile naţionale ale României. E un cadou - care presupune şi muncă - pentru viitorii parlamentari ai României. (...) Este un imperativ al Uniunii Europene. Avem acest Pact Verde care ne permite să asigurăm finanţări pentru aceste parcuri naţionale. Avem nişte obiective pe care trebuie să le îndeplinim, pentru a accesa aceşti bani europeni, iar printre aceste obiective se numără şi creşterea suprafeţelor conservate în România", a afirmat el.