Cum s-a ajuns la varianta Orban-premier / Ce a propus șeful PNL și ce au propus liderii USR-PLUS (surse)

​​Ludovic Orban le-a spus liberalilor în ședința de marți seară de la partid că în discuțiile de sâmbătă și duminică liderii USR-PLUS au enunțat explicit varianta preluării de către el a funcției de premier, iar UDMR și-a exprimat acordul de principiu în acest sens, au declarat pentru HotNews.ro surse liberale.







În discuțiile de astăzi, șeful PNL a prezentat, susțin aceleași surse, o variantă flexibilă pentru reluarea negocierilor, respectiv aplicarea sistemului D'Hondt de trageri, în care PNL este cel care face prima opțiune.





Astfel, în urma discuțiilor de astăzi USR-PLUS ar trebui să-și exprime acordul cu formula propusă chiar de liderii partidului, avansată inițial în discuțiile din week-end.







Potrivit acesteia, PNL va putea desemna premierul și va avea a doua opțiune pentru conducerea celor camere ale Parlamentului.







„Decizia asupra persoanelor care ocupă aceste poziții aparține PNL. Această formulă nu este supusă altor negocieri și este condiția pentru continuarea discuțiilor pe celelalte paliere”, au declarat aceleași surse.







Potrivit acestora, în urma deciziei Consiliului Național al PNL, propunerea de premier este de drept președintele PNL, iar în cadrul BPN doar președintele partidului putea propune o altă persoană pentru poziția de premier, ceea ce s-a întâmplat, fiind propus Florin Cîțu. „Varianta de premier în persoana lui Florin Cîțu nu a fost retrasă și nu s-a discutat ca Florin Cîțu să se retragă”, au mai precizat sursele citate.











Varianta a fost respinsă public însă de Dacian Cioloș, care a scris pe Facebook că „mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru Români”.