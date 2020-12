Kelemen Hunor: PNL ar trebui să aibă premierul / Nu am vrut sa creștem zgomul de fond și să aruncam și noi un nume

Președintele UDMR, Klelem Hunor a declarat luni, după consultările cu președintele Klaus Iohannis, că sunt mai multe formule pentru asigurarea unei stabilităţi guvernamentale, dar cea mai bună şi singura de care se poate discuta este o coaliţie parlamentară PNL – USR-PLUS – UDMR. Acesta a mai spus că PNL are trebui să dea premierul pentru că are cel mai mare număr de mandate.





“Azi, la invitaţia preşedintelui Iohannis am fost invitaţi la prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni şi am spus că după rezultatul oficial al votului din 6 decembrie sunt mai multe formule pentru a asigura o stabilitate guvernamantală, dar din punctul nostru de vedere cea mai bună şi poate singura de care putem discuta este o coaliţie guvernamentală şi parlamentară PNL-USR-Plus şi UDMR. Asta ar însemna şi o majoritate solidă, nu o majoritate constituţională, nu am putea amenda Constituţia, dar cu sprijinul grupului minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară am avea o majoritate solidă cu care s-ar putea guverna patru ani dacă am reuşi să creştem nivelul de încredere între partenerii din coaliţie, dacă reuşim să construim un program de guvernare comun şi dacă reuşim să stabilim acele deziderate pe termen scurt şi pe termen lung. Lucrul cel mai important este să avem un proiect de buget cât mai repede”, a explicat liderul UDMR.







Klelemen Hunor a mai spus că cel mai important lucru este să existe încredere între parteneri.





"Dacă mergem doar pe aritmetica PNL atunci vom introduce doar conflictul în aceste discuții. Consider că cel mai multe mandate din Coliție trebuie să aibă premierul de aceeaar fi de dorit să ajungem la o întelegere cât mai curând. Acum acum sunt două propuneri - era firesc să avem și noi o propunere de premier, am spus că avem două-trei persoane, fără să le nominalizam. Dacă nu se ajunge la o concluzie la a doua rundă de negocieri vom pronunța numele. Nu am vrut să creștem zgomotul de fond și să aruncăm și noi un nume", a mai spus liderul Uniunii.