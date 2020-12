George Simion (AUR): Am discutat la telefon cu Ciolacu și cu lideri PNL, dar se pare că toți au amnezie

”Cu Marcel Ciolacu am discutat la telefon așa cum am discutat și cu liderii PNL, se pare că toți au amnezie. Dialogăm cu toată lumea chestiuni legate de viitorul parlament”, a răspuns el întrebat de reporteri dacă și ce anume a vorbit cu liderul PSD.AUR l-a propus pe Călin Georgescu pentru postul de premier în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.Simion a mai spus că AUR pledează pentru redeschiderea școlilor.Întrebat în legătură cu doleanțele formațiunii referitoare la viitorul guvern, acesta a mai susținut că AUR vrea un executiv format din ”patrioți, iubitori de neam, cinstiți și profesioniști”.El a mai spus că nu se prefigurează o coaliție din cauza neînțelegerilor dintre partide. ”Noi cei de la AUR se pare că am încurcat multe socoteli și suntem bucuroși de asta. Să lase bătaia pe ciolan și să se întoarcă la popor”, a susținut liderul George Simion.