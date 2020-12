​Valeriu Nicolae, candidat independent la Parlamentare: „Suntem la 17 voturi de prag. Oameni pe care îi cunosc personal nu și-au regăsit voturile acolo unde au votat”

„Suntem la 17 voturi de prag. Din opt contestații am recuperat 29 de voturi. Asta a generat un val de verificări din partea celor care m-au votat. Patru dintre ei, oameni pe care îi cunosc personal, nu și-au regăsit voturile acolo unde au votat. Așa că am mai depus 28 de contestații”, scrie Valeriu Nicolae pe Facebook.„O mare parte a oamenilor din USRPLUS sunt oameni de toată isprava și pe mulți dintre ei îi admir. USRPLUS e partidul pe care l-am votat și pentru care am făcut campanie deschis deși asta a supărat o parte a celor care intenționau să mă voteze. Nu regret deloc asta. Diferența pe plus a voturilor de la senat față de cele de la camera deputaților mi se datorează si mie”, mai scrie Nicolae, fost membru în USR-PLUS.Despre situația voturilor contabilizate greșit Nicolae a mai scris și în urmă cu o zi. „Eu, în prostia mea, chiar am crezut că alegerile sunt pe bune si că numărătoarea se face așa cum trebuie în București. După ce am descoperit că 15 voturi au fost anulate aiurea tocmai ce am aflat că încă 8 au fost înregistrate aiurea”.Conform ultimelor date publicate de către BEC, Valeriu Nicolae avea 16.329 de voturi, adica 2,94% din total în București.