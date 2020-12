Votant AUR: "M-am gândit că e o palmă politică"

Amicul meu este antreprenor, are 45 de ani, este partener într-o firmă care oferă servicii în zona IT, are o familie, doi copii, are o situație financiară bună, este absolvent de studii superioare, este pasionat de kitesurfing, merge în vacanțe, merge la concerte, se implică în diverse proiecte și în nici o discuție de bere nu mi s-a părut că ar fi fost extremist. De ce a votat AUR? L-am întrebat. Iar răspunsurile m-au făcut să văd cât de mult se întrepătrund diversele tipuri de bule.







În cartea lui, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Nicholas Taleb vorbește despre evenimentele improbabile care apar pe neașteptate, acele „lebede negre” pentru care oamenii se grăbesc apoi să găsească retroactiv explicații simpliste, scrie PressOne.ro. Pe mulți dintre noi, seara alegerilor ne-a lăsat cu un mare semn de întrebare. Cine e AUR și cum de intră în Parlament? Poate unii dintre noi știam că există AUR, poate îi văzusem la mitinguri în Piața Victoriei, poate ne trecuse pe lângă urechi vestea că s-a înființat un partid nou, poate îi văzusem pe listă la locale.Ce este sigur este că nu le-am dat importanță. Poate ați obosit de discuția despre bule. Dar, în bulele ideologice „clasice”, AUR nu exista. Exista însă în bulele noastre sociale, uneori chiar fără să știm.Loviți de știrile cu AUR care au apărut imediat după rezultatul alegerilor, ne întrebam: oare eu știu pe cineva care a votat AUR? Totuși, sunt 500.000 de oameni, să nu știu pe nimeni? Cine a votat acest partid despre care nu știm mai nimic și de ce?Am căutat și am găsit. Un amic a votat AUR. Probabil algoritmii Facebook m-au făcut să nu văd postările lui pentru că a considerat că nu m-ar interesa. Iar de vorbit, vorbim rar, ne intersectam doar pe vremuri nepandemice prin diverse locuri. Din acest bias al algoritmilor am rămas în bula mea, în care AUR nu exista.