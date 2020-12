Valeriu Nicolae a pierdut mandatul de deputat la 31 de voturi. ​„E doar vina mea că nu am intrat în Parlament”

​31 de voturi i-au lipsit lui Valeriu Nicolae ca să obțină mandatul de deputat pentru care a candidat ca independent. „E doar vina mea că nu am intrat în Parlament (șansele ca cele 8 contestații să fie admise sunt minime). Au lipsit 31 de voturi - au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat. Îmi pare tare, tare rău pentru oamenii care au pus mult, mult suflet în campanie”, a scris el pe Facebook.





Cu toate acestea el spune că au fost „o mulțime de chestii remarcabile” printre care că a strâns cele mai multe voturi pentru un independent, a reușit să-l „spulbere” pe Gabriel Oprea, a câștigat mai multe voturi în București decât multe partide în toată țară, incluzând Partida Romilor. „Că am mai și scos într-un sector al Bucureștiului aproape la fel de multe voturi ca ProRomânia și PMP deși am avut zero prezență la televiziuni și cu un buget total sub 2000 de EUR e super. Dar tot am pierdut”, a mai scris el pe Facebook, precizând că putea face lucrurile mai bine.