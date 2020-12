​Grindeanu: Șanse foarte mici, spre zero, să facem alianță cu AUR / E o părere personală

Întrebat, în conferință de presă, despre o posibilă alianță PSD cu AUR, Sorin Grindeanu a spus că șansele sunt „spre zero”, relatează Mediafax.„Eu nu am auzit să se discute așa ceva (despre alianță PSD – AUR - n.r.). A fost o surpriză nu doar pentru PSD, ci pentru toată lumea faptul că această nouă formațiune politică a făcut pragul electoral de 5%. Nu am avut foarte multe date niciunii dintre noi despre formațiunea respectivă, dar la ceea ce avem acum vă pot spune că există foarte puține șanse, spre zero, să ne aliem cu acest partid, pentru că excesele pe care le-am văzut și care nu se înscriu pe o linie europeană nu sunt în concordanță cu linia PSD”, a spus Sorin Grindeanu.Fostul premier a ținut să precizeze că ceea ce a afirmat este o părere personală, nu reprezintă decizia partidului.„Nu este o decizie, este o părere personală și nu este o decizie care să fie luată de PSD. Vom avea acel Consiliu Politic Național în care vom lua acele decizii politice și de nominalizare și cine va fi persoana cu care vom merge ca propunere la Cotroceni și toate lucrurile care decurg de aici”, a mai spus Grindeanu.Întrebat dacă îl cunoaște pe George Simion, copreședintele AUR, Sorin Grindeanu a spus că nu își amintește să îl fi întâlnit.„Nu, nu (îl cunosc pe Simion – n.r.). Cred că nu. M-am întâlnit cu mulți în perioada cât am fost premier, nu țin minte să mă fi întâlnit cu domnul Simion”, a răspuns Sorin Grindeanu.