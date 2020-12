HARTA INTERACTIVĂ Rezultatele alegerilor parlamentare 2020 în fiecare județ din țară. Harta României politice pentru următorii patru ani

Conform datelor provizorii de la BEC, centralizate până la circa 92% de către Code for Romania , situația rezultatelor era următoarea (fără să includă Diaspora):PSD 30,19%PNL 25,55%ALIANȚA USR PLUS 15,09%AUR - 8,8%UDMR - 6,18%Pro România - 4,21%PMP - 4,82%PSD 29,75%PNL 25,14%ALIANȚA USR PLUS 14,62%AUR - 8,7%UDMR - 6,02%Pro România - 4,17%PMP - 4,69%