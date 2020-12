Dominic Fritz, primar Timișoara: Prezenţa scăzută la vot este o palmă pentru întreaga clasă politică veche

"Trebuie să privim realitatea în ochi. Faptul că mai puţin de o treime dintre români au ales să meargă la vot, astăzi, este o palmă pentru întreaga clasă politică veche. Cred că este evident că o mare parte a românilor nu mai cred că politica poate să îmbunătăţească ceva, într-adevăr, în viaţa lor şi de aceea este foarte limpede că viitorul guvern trebuie să-şi asume o reformă majoră a statului român, o reformă profundă care să aibă ca scop reclădirea încrederii între cetăţeni şi între instituţiile publice. Sunt încrezător că Alianţa USR PLUS va juca un rol important în această nouă construcţie", a afirmat Dominic Fritz.Edilul a punctat faptul că în doar patru ani USR PLUS a reuşit să dubleze numărul parlamentarilor, chiar dacă încă nu se cunosc exact datele finale ale alegerilor."Mă aştept ca la Timişoara să ieşim din nou ca forţă câştigătoare. Astfel, în trei din cele patru tururi de alegeri (prezidenţiale, europarlamentare, locale şi parlamentare - n.r.), Alianţa USR PLUS a ieşit câştigătoare la Timişoara şi cred că aceasta spune ceva despre forţa reformatoare care vine de aici, de la Timişoara, şi pe care vrem să o ducem peste tot în această ţară", a spus Dominic Fritz.