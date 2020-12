Dispută pe „transparența” electorală: Biroul Electoral București a anulat decizia Biroului Electoral Sector 1 de a-și colanta geamurile sediului

„Vă amintiți că fostul sediu al Biroului Electoral Sector 1 era situat sub sediul de campanie al fostului primar și era total opac. Astfel, am luat decizia de a muta sediul BES 1 din piața Mureș în clădirea din piața Amzei. Aici avem mulți pereți de sticlă și spațiul este foarte luminos. Fiecare cetățean al sectorului are acum posibilitatea să vadă ce se întâmplă în BES 1 și unde ajunge votul lui. Așa ar trebui să arate fiecare instituție din România”, anunța per 16 noiembrie primarul S1 Clotilde Armand.La două zile după, însă, BES1 decidea să colanteze suprafețele transparente ale geamurilor și ușilor sediului unde își desfășoară activitatea, sub motivul că e nevoie să fie protejate a datele personale.„Considerăm că această susţinere este mai degrabă un pretext decât un motiv valabil. Protecţia datelor personale poate fi asigurată păstrând transparenţa generală a instituţiei. Dacă se instituie proceduri clare şi eficiente de manipulare şi prelucrare a documentelor care conţin date personale, se asigură pe deplin protecţia acestora fără a se afecta percepţia publicului asupra activităţii Oficiului Electoral Sector 1 în ansamblul său. Colantarea geamurilor şi a uşilor este o măsură excesivă şi neuzuală care nu face decât să genereze suspiciuni privind activitatea acestei instituţii, plus comentarii negative în mass media”, potrivit întâmpinării făcute de Expert Forum.Pe 28 noiembrie Biroul Electoral Municipal admitea contestația Expert Forum și dispunea „înlăturarea materialului opac cuc are au fost colantate suprafețele vitrate exterioare și ușile de acces în incinta Oficiului Electoral Secvtor 1”.