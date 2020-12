Educația - prioritatea USR PLUS pentru o Românie a viitorului

Articol susținut de Alianța USR PLUS

Situația de acum a pus multe piedici, însă cu resursele corecte și suficientă dedicare față de elevi și profesori, putem depăși piedicile în așa fel încât să asigurăm un sistem de învățământ performant, care nu oprește dreptul la educație din cauză că lumea trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Contextul actual a forțat transformarea sistemului din temelii, digitalizând procesul de educație aproape complet. Dar aceasta nu va fi ultima provocare pe care o vom întâlni în demersul de a oferi acces la educație. Ce se va întâmpla după ce se va reveni în clase? Ce se va întâmpla cu acele școli care nu asigură spații curate și toalete racordate la apă curentă în care să se desfășoare activitatea celor din sistem? Ce se va întâmpla cu programa, cu tipurile de activități? Și mai ales, ce se va întâmpla cu familiile care nu vor putea să lase elevii de vârste mici nesupravegheați o bună parte din zi, după terminarea orelor?Multe din întrebările acestea au rămas fără răspuns în guvernările precedente. De multe ori se aduce în discuție lipsa unui buget corespunzător sau distribuirea deficitară a acestuia. Din păcate, despre înțelegerea intimă a problemei nu vorbesc prea mulți. Se alocă bani din buget pentru educație în fiecare an, însă soluțiile pentru care se alocă acești bani nu sunt cele care rezolvă realmente problemele celor implicați în sistemul de învățământ. Soluțiile favorizate sunt cele care sună mai degrabă impresionant într-un raport de activitate, nu soluțiile care fac ordine în programul unui elev sau care ajută un părinte să aibă mai multa încredere în sistemul de învățământ și să meargă la lucru fără să se întrebe la ce pericole îl expune pe copilul său spațiul în care acesta merge să învețe.Măsurile pe care le propunem presupun atât o modernizare a infrastructurii de învățământ, cât și o abordare mai atentă a nevoilor reale ale elevilor, studenților, părinților și profesorilor. În 2019 în Ilfov aveam puțin peste 47.000 de elevi încadrați într-o formă de educație preuniversitară, ceea ce înseamnă în jur de 10% din populația oficială din Ilfov. Modul în care avem grijă de educația lor se va reflecta direct în modul cum va arăta Ilfovul peste 10-15 ani.Una dintre primele schimbări pe care le propunem este modificarea programului de cursuri, prelungindu-l cu activități plăcute și interesante pentru elevi până la ora 17:00, în așa fel încât părinții care lucrează să fie încurajați să își păstreze locurile de munca, fără griji suplimentare legate de copiii care după terminarea cursurilor, ar rămâne, fie nesupravegheați, fie ar trebui lăsați în grija unei bone sau a unui centru de tip after-school. În județul Ilfov, doar 11 școli publice au în momentul de față un program after-school, ceea ce înseamnă că părinții trebuie să suporte costuri suplimentare ridicate pentru accesarea unui astfel de program într-un centru educațional privat.Această măsură produce urmări pozitive pentru elevi, mai ales prin prisma modificării programei școlare, care ar presupune studiul materiilor obișnuite dimineața, urmând că după- amiază să fie implicați în activități opționale, de la rezolvarea temelor sub supravegherea unui profesor, la activități sportive sau cluburi ori ateliere care să răspundă unor interese ale elevilor, dincolo de limita programei de materii pentru examene. Elevii sunt astfel încurajați să acorde mai mult timp și atenție intereselor lor conexe, într-un mediu organizat, dar fără presiunea unui examen. Pe termen lung, elevii care își încheie stadiile de educație în România în această formulă, vor fi mai bine pregătiți pentru piață de muncă dar și pentru viață în general.Între cele doua secțiuni de program, elevii primesc o masă caldă la școală. Dincolo de asigurarea părinților că programul sănătos de masă este menținut și la scoală sub supravegherea profesorilor, o astfel de inserție în programul elevilor rezolvă și o problemă socială.Avem mulți copii din medii defavorizate care, deși vin la școală inițial, renunță pe parcurs pentru că nu găsesc aici sprijinul necesar pentru a compensa lipsurile de acasă pentru a-și putea continua studiile. O masă caldă reprezintă pentru mulți stimulentul necesar pentru a frecventa școala, de aceea ne dorim ca acest program să fie generalizat la nivel național. Acest program a fost deja implementat că proiect pilot în scoală din Ștefăneștii de Jos în 2019, unde procentul de abandon școlar era de circa 8%. Ca urmare a rezultatelor bune pe care le-a avut acest program, în anul școlar 2020-2021 s-a aprobat extinderea lui la încă două scoli din Vidra și Buftea.Pentru asigurarea implementării acestui program, profesorii sunt remunerați suplimentar pentru a încuraja implicarea lor în această formulă educațională nouă. Pe termen mediu și lung, având susținerea cadrelor didactice și a părinților, fără îndoială liniștiți că educația pe care o primesc copiii lor este una de calitate, rata abandonului școlar sau decalajele de performantă școlară se vor reduce.Acest proiect implică eliminarea învățământului în mai multe schimburi, construirea de școli noi sau extinderea celor existente, construirea de spații de tip cantină și de spații de lucru tip bibliotecă multimedia, ateliere, toate completate de o modificare a programei pentru a permite o abordare interdisciplinară și o flexibilitate mai mare. Ne asumăm această transformare, pentru că este deja târziu, foarte târziu, și nu ne mai permitem ca școala românească să se „laude” cu o rată de analfabetism funcțional de 39%.Beneficiarii sistemului educațional sunt elevii, iar dacă ei nu găsesc în școală acel spațiu care îi atrage, le creează o stare de bine, îi inspiră, le stimulează curiozitatea și le dă încredere că acolo pun bazele reușitei lor în viitor, atunci totul este în van. Vom depune toate eforturile pentru ca educația să fie tratată ca o prioritate națională și strategică pentru România în următorii 4 ani.USR PLUS este singurul partid care nu vizează o nouă reformă a educației în România. Ceea ce ne dorim noi este să schimbăm mentalitățile în educație, să ieșim din paradigma lui „facem așa pentru că așa se face dintotdeauna”, să dăm curaj tuturor actorilor din sistem că schimbarea este pasul firesc și să vadă în schimbare o oportunitate, nu un factor de stres. Școala trebuie să pregătească elevii pentru lumea de mâine, nu cea de acum 30 de ani.