Dan Barna: Nu am reuşit să identific o posibilitate legală pentru a putea vota / Liderul USR se află în izolare la Bucureşti

„Vestea e foarte proastă - şi tocmai de asta vă cer să votaţi şi pentru mine. Nu am posibilitate legală, nu am reuşit să identific o posibilitate legală pentru a putea vota. Din păcate, nu există cadru legislativ în momentul acesta pentru ca cei afectaţi de COVID care nu sunt în judeţul unde au domiciliul - pentru că sunt izolat în Bucureşti şi urna mobilă nu vine de la Sibiu la Bucureşti - şi practic cred că sunt în situaţia să nu... Am vorbit în continuare cu autorităţile, să văd dacă există vreo posibilitate. Deocamdată nu am identificat vreuna. De asta, gândiţi-vă dacă mergeţi sau nu la vot, pentru că sunt oameni care s-ar putea să nu poată să o facă, deşi şi-o doresc şi îmi doream cu tot sufletul să fiu acolo. Mergeţi la vot şi votaţi gândindu-vă la lucrul acesta”, a precizat Barna în cadrul unei dezbateri on-line USR PLUS, potrivit Agerpres.El i-a îndemnat pe cetăţeni să poarte mască şi mănuşi, să respecte măsurile de distanţare şi să meargă la urne.„Mergeţi la vot duminică, pentru că aveţi şansa să puneţi nişte oameni care au experienţă şi vin cu acea bună credinţă pe care ne dorim cu toţii să o găsim şi în Parlament şi în Guvern. Pentru că 30 de ani prea mult a fost numai băltire şi prosteală continuă. Hai să nu îi mai lăsăm pe aceiaşi oameni care ne-au condus 30 de ani să ne conducă şi aceşti patru ani, tot ei singuri. Hai să mai punem nişte oameni mai cumsecade şi mai profesionişti alături de ei. Şi aceştia sunt fix cei din USR PLUS. Asta e realitatea”, a spus el., că starea sa generală e bună şi că va petrece următoarele zile în autoizolare.„Rezultatul a venit în urma unui test pe care l-am făcut preventiv înaintea unui eveniment la care urma să particip zilele următoare. Starea mea generală e bună şi voi petrece următoarele zile în autoizolare. Voi continua să fiu prezent oriunde va fi nevoie de mine în măsura în care pot face acest lucru online. Aveţi grijă de voi şi ai voştri şi respectaţi cu stricteţe regulile de protecţie. Trecem şi peste asta”, scria el pe Facebook.