Parlamentare 2020. Grindeanu (PSD): „Avem cel mai eficient sistem de numărătoare paralelă a voturilor. PNL și USR, nu aveţi nicio şansă să mai deturnaţi votul românilor”

"Niciun vot dat de români PSD nu va putea fi furat. Am pus la punct împreună cu colegii noștri din teritoriu cel mai eficient sistem de numărătoare paralelă a voturilor la nivel naţional pentru alegerile parlamentare. Am cooptat în echipa de campanie un grup de membri din Organizaţia de tineret, specialişti în IT. Ei vor susţine din punct de vedere tehnologic tot ceea ce ţine de raportările privind procesele verbale din acea noapte", a spus Grindeanu duminică, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al partidului.El a adăugat că PSD va fi partidul care va avea în cel mai scurt timp voturile numărate "până la ultimul", notează Agerpres."Niciun vot pe care românii îl vor acorda partidului nostru nu se va mai pierde. Vreau să fac un avertisment pentru PNL şi USR şi anume că nu aveţi nicio şansă să mai deturnaţi votul românilor", a afirmat Grindeanu.