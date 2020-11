Parlamentare 2020. A treia săptămână de campanie. Show electoral cu pensiile speciale, plângeri la CNA și planuri mărețe pentru fonduri bonus de la UE

Cea de-a treia săptămână electorală debutat cu scandalul pensiilor speciale pentru parlamentari. De ani de zile tema pensiilor speciale este scoasă în campaniile electorale, iar partidele politice o exploatează la maxim prin declarații și proiecte legislative.







La începutul anului toate partidele parlamentare PSD, PNL, USR și PMP au făcut paradă cu adoptarea unui proiect de lege prin care erau eliminate pensiile speciale pentru anumite categorii. Legea a picat la Curtea Constituțională.





În luna iunie tema pensiilor speciale a fost reluată în Parlament. În prag de campanie electorală pentru alegerea primariilor și șefilor de Consilii Județene, Parlamentul a adoptat un nou proiect de lege care, de acestă dată. impozitează pensiile speciale mai mari de 7500 lei. Și acest proiect de lege a fost contestat la Curtea Constituțională și așteaptă decizia.







Dan Barna: „Așa cum am anunțat în această după-amiază, mâine dimineață deputații și senatorii USR își vor depune demisia din Parlament pentru a nu face parte dintre cei care vor primi pensie specială. Pensia specială este o sfidare la adresa oamenilor cinstiți din această țară. Să reprezinți voința populară este o onoare, nu o corvoadă. Pe agenda Parlamentului este deja de patru ani un proiect de lege al USR care urmărește eliminarea acestor pensii. Patru ani de zile în care niciodată nu s-a găsit o majoritate care să facă acest lucru. Niciodată. Dar, pentru că am promis oamenilor că nu vom beneficia de ele, ne vom depune demisiile înainte de finalul acestui mandat. USR PLUS va face din eliminarea pensiilor speciale condiție esențială pentru participarea la orice coaliție de guvernare”.

Până să pună în aplicare demersul, președintele PSD, Marcel Ciolacu a scris luni, la ora 19.58, când toate televiziunile se pregăteau de emisiunile de prime-time, că va demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială. Ciolacu a subliniat că același gest l-a făcut și în urmă cu patru ani, din același motiv.





Astfel, Ciolacu le-a stricat USR-iștilor momentul-surpriză al campaniei electorale. Liderii USR bătuseră în cuie planul discutat de ceva vreme în partid ca parlamentarii să-și dea demisia pentru a arăta că sunt împotriva pensiilor speciale de care beneficiază senatorii și deputații.





Scandalul politic a explodat marți, la ședința de plen a Camerei Deputaților dupa ce toți parlamentarii USR și-au prezentat demisiile. Liderul USR, Dan Barna a cerut convocarea conducerii parlamentului de urgență și organizarea miercuri a unei ședințe comune pentru a abroga articolele din statutul parlamentarilor care prevăd acordarea de pensii speciale.

USR a deschis ușa, PNL dă buzna pe ea. Roman cere și el ședință de urgență pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor: „Proiectul PNL a fost blocat de Ciolacu" Liberalii au încercat să se replize și au cerut, prin vocea liderului deputaților PNL, Florin Roman convocarea Birourilor permanente pentru adoptarea proiectului de lege iniţiat de liberali privind abrogarea pensiilor speciale pentru parlamentari.

Florin Roman: "PNL nu acceptă acest privilegiu pentru parlamentari, acela al pensiilor speciale, PNL fiind adeptul constant al pensiilor plătite în baza contribuţiilor. Din punctul de vedere al PNL, singura soluţie pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor o reprezintă abrogarea articolului 11 din Statutul senatorilor şi deputaţilor şi nu există o altă soluţie care să rezolve pe deplin întreaga problemă. Astăzi, am depus la primele ore ale dimineții o solicitare de convocare a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului (...) pentru ora 10,00. Așteptam ca Birourile permanente să trimită la Comisia de statut proiectul de lege al PNL, care este blocat din luna iunie de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, pentru a fi dezbătut şi votat astăzi în plen".



Kelemen Hunor: "Demisia lui Marcel Ciolacu din Parlament și cea a senatorilor și deputaților USR nu rezolvă problema pensiilor speciale. Singura soluție echitabilă și corectă dacă vrem să vorbim despre pensiile speciale este ștergerea, abrogarea tuturor pensiilor, inclusiv pensiile magistraților și pensiile foștilor securiști, ofițerilor. Restul este un populism ieftin și nu rezolvă absolut nimic”

Florin Roman, PNL: "Dacă aţi fi dorit cu adevărat să duceţi la bun sfârşit acest demers, astăzi, trebuia, conform regulamentului, în prima şedinţă de plen, nu peste o săptămână, nu peste două săptămâni, nu peste trei săptămâni, nu peste patru săptămâni, să luăm act de demisia colegilor noştri, să fie vacantate acele locuri, pentru că se încalcă un drept constituţional al celorlalţi colegi care urmau să fie validaţi şi care, practic, sunt ţinuţi pe margine, prin încălcarea Constituţiei. Este foarte clar că ceea ce s-a întâmplat astăzi nu este decât un gest teatral. Românii de acasă trebuie să ştie că astăzi nu dispare nicio pensie specială pentru parlamentari. Soluţia corectă este să legiferăm".



După scandalul pensiilor speciale, PSD a mutat tunurile pe președintele Klaus Iohannis



Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, că PSD a depus o plângere la CNA în care solicită ca instituția să dea o decizie de îndrumare către radiodifuzori prin care intervențiile președintelui Klaus Iohannis să fie calculate corespunzător în cadrul timpului de emisie acordat Partidului Național Liberal.

În replică, președintele Klaus Iohannis a declarat la conferința de presă (deja săptămânală) că nu poate fi cenzurat politic. Președintele a vorbit despre implicarea sa în campania PNL, el spunând că Constituția prevede că șeful statului nu poate fi membru de partid, nu și că "președintele trebuie să fie un mut".



Presa l-a întrebat de ce a ales să fie doar președintele PNL și dacă nu consideră că PNL va fi taxat la vot tocmai din cauza atitudinii sale lipsite de echidistanță politică.



Klaus Iohannis :"Nu știu de unde ați scos asta cu echidistanța politică. Cunosc destul de bine Constituția. Spune că președintele nu poate fi membru de partid, dar nu spune că președintele trebuie să fie un mut. Am făcut afirmații de apreciere legat de activitatea PNL, care s-a zbătut foarte mult și a mișcat lucruri. Nu le-a mișcat pe toate, mai ales că a avut frâna PSD în Parlament.

Cum vă imaginați că stau și mă uit la lună sau la soare? În Constituție spune că președintele veghează la buna funcționare a statului".



Klaus Iohannis: "Am analizat cu precădere măsurile privind carantina zonală, și, în acest sens, am solicitat Institutului Național de Sănătate Publică o analiză privind evoluția epidemiei în orașele și municipiile carantinate. Datele furnizate relevă în primul rând că, începând cu 20 noiembrie, la nivel național se observă o tendință de scădere a evoluției infecțiilor cu SARS-CoV-2.

Acest lucru se reflectă – aveţi graficele pe ecran - atât în numărul de cazuri săptămânale, cât și în media zilnică a numărului de cazuri și a ratei de pozitivare a probelor. Acest grafic pe care îl aveți acum pe ecran arată evoluția de la începutul pandemiei și se vede foarte clar cum de câteva zile bune încoace am ajuns pe un palier și tendința este linia roșie – tendința este de scădere.

Sunt date concrete, care dovedesc că măsurile luate de autorități au fost corecte și că populația a respectat aceste măsuri, ceea ce, sigur, ne oferă motive de optimism.

Este doar un început. Nu am învins virusul. Măsurile rămân în vigoare. Sănătatea românilor este pe primul loc și orice relaxare prematură periclitează rezultatele obţinute."



Tot din postura susținător și promoter al PNL, Iohannis a lansat joi, alături de Ludovic Orban Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).



Planul național de Redresare și Reziliență, lansat în dezbatere publică / Klaus Iohannis: Vom implementa un nou model de dezvoltare, bazat pe investiții, inovare și competitivitate Iohannis a ținut să sublineze că la negocierile din luna iulie, România a obținut un pachet bugetar de circa 80 de miliarde de euro pentru următorii 9 ani, la care se adaugă 30 de miliarde de euro prin Facilitatea pentru Redresare și Reziliență, instrument financiar unic în istoria de până acum a Uniunii Europene.

Klaus Iohannis: „În anii următori, țara noastră va implementa un nou model de dezvoltare economică, bazat pe investiții, inovare și competitivitate

Este momentul cel mai bun să ne asumăm reforme ambițioase în domenii importante, precum cel al legislației achizițiilor publice, în domeniul administrației publice, precum și în privința legislației din domeniul fondurilor europene, pentru ca aceste sume să fie administrate responsabil, transparent și să fie cheltuite în beneficiul real al cetățenilor. Mă refer, în primul rând, la investițiile atât de necesare în infrastructura de sănătate, cu precădere construcția de spitale noi și extinderea celor existente. Totodată, propunem investiții suplimentare în infrastructura școlară și fonduri pentru comunitățile locale, inclusiv investiții în digitalizare administrativă, mobilitate inteligentă și regenerare urbană. România trebuie să se conecteze la realitățile zilelor noastre, inclusiv în ceea ce privește tranziția climatică și transformarea digitală, pentru a stimula creșterea economică și pentru a crea noi locuri de muncă bine plătite".











În plină campanie pentru alegerile parlamentare politicienii au atacat pensiile speciale pentru parlamentari. De această dată USR a anunțat că toți parlamentarii săi demisionează pentru a nu beneficia de pensia specială. În scandalul pensiilor speciale ale parlamentarilor a intervenit si UDMR care a acuzat cele trei partide parlamentare de "populism ieftin". Tot în aceiasi conferință de presă președintele și-a continuat campania electorală dând asigurări a că nu există intenția de a se institui o carantină la nivel național după alegerile parlamentare din 6 decembrie.