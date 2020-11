Întreaga organizaţie Pro România Craiova a trecut la PSD

Cătălin Resceanu a fost şi membru PNL şi a mai făcut parte din echipa Olguţei Vasilescu la Primăria Craiova în 2012, când aceasta a câştigat primul mandat candidând din partea USL.









„Sunt peste 400 de membri care până în acest moment şi-au depus adeziunea la PSD şi acest lucru nu poate decât să ne bucure extraordinar de mult. Nu este un lucru gândit pentru această campanie electorală, dimpotrivă, discuţiile au început imediat după alegerile locale, când, deşi am fost adversari politici, am constatat că au fost foarte multe proiecte pe care le-am promis împreună cetăţenilor Craiovei. Promisiunea mea este că proiectele Pro România făcute craiovenilor în campania electorală vor fi şi rezolvate în următorii patru ani”, a spus primarul Olguţa Vasilescu.La rândul său, Cătălin Resceanu, fostul preşedinte al Pro România Craiova, a afirmat că organizaţia a trecut la PSD pentru că le-au promis oamenilor că vor ajuta Craiova să se dezvolte, să ajungă un oraş european.„Am promis în campanie mai multe proiecte pentru smart city, pentru green city, un spital de pediatrie şi ne dorim ca împreună cu primarul Craiovei şi cu echipa de la primărie să implementăm aceste proiecte şi să ajutăm cu tot ce putem. Suntem o echipă de tineri, o echipă de profesionişti, avem în echipa noastră foarte mulţi IT-işti, ingineri, care pot duce acest oraş la un nivel cât mai dezvoltat”, a spus Resceanu.Acesta a mai afirmat că membrii organizaţiei Pro România au decis să facă acest pas pentru că şi-au dat seama că singura modalitate prin care ar putea contribui la dezvoltarea oraşului ar fi să se alăture unui partid de stânga.Despre o eventuală discuţie cu preşedintele Pro România Dolj, Florinel Stancu, Resceanu a afirmat: „Domnul Stancu are un singur interes - să ajungă deputat”.