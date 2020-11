Programul de Guvernare PNL: Amânarea plății ratelor bancare, prelungită până la 1 iulie 2021. Ce alte măsuri vor lua liberalii pentru mediul de afaceri

Recomandat de PNL

De asemenea, Guvernul a prevăzut 10 miliarde de euro pentru mediul de afaceri, antreprenoriat, digitalizare până în 2027 și 30 miliarde lei – garanții de stat pentru credite subvenționate prin IMM Invest și Eximbank.„Asta trebuie să ofere un Guvern investitorilor, asta am oferit noi în acest an de guvernare şi vom oferi în următorii patru ani de guvernare, stabilitate şi preedictibilitate tuturor investitorilor. Da, într-un an de zile am reuşit să facem multe lucruri şi vom face mai departe şi mai multe lucruri. Pentru că de ce spunem acest lucru? Pentru că ştim ce avem de făcut pentru dezvoltarea economiei româneşti, pentru că avem resursele necesare şi pentru că sigur o vom face. Da, noi putem să facem acest lucru şi am demonstrat într-un an de zile. Am făcut deja multe, multe într-un timp record”, a spus ministrul Economiei, Virgil Popescu.De asemenea, Guvernul PNL va continua să susțină IMM-urile, antreprenorii, pe cei care pun România în mişcare și va injecta capital în piaţă. Astfel, 5 miliarde lei vor merge către finanțare și lichidități pentru companii prin IMM Leasing și IMM Factor. Totodată, măsura amânării ratelor bancare va fi prelungită până la 1 iulie 2021.Mediul de afaceri are nevoie de simplificarea legislației, iar dosarele, zecile de interacțiuni fizice dintre contribuabili și administrație vor fi eliminate. Guvernul PNL îi asigură pe români că administrația fiscală va fi transformată într-un partener al cetățenilor și al companiilor.„Am început un proces accelerat de digitalizare şi îl vom duce la final, pentru ca antreprenorii să nu mai aibă nevoie de dosar cu şină, iar interacţiunea cu oricare din minister să fie exclusă şi digitalizată, la 2-3 click-uri distanţă afacerea lor să meargă. Nu mai vrem ca antreprenorul să fie plimbat de la un ghişeu la altul, ci vrem ca antreprenorul să fie respectat. El aduce plus-valoare în economia românească”, a mai declarat Ministrul Economiei.O altă măsură cuprinsă în Programul de Guvernare este amânarea ratelor, care se va prelungi până la 1 iulie 2021. De asemenea, obligațiile fiscale se vor eșalona pe o perioadă de 12 luni. Cei care sunt buni plătitori vor primi facilități fiscale la plata obligațiilor și va fi extins mecanismul de aprobare a rambursării TVA cu control ulterior. De asemenea, se vor extinde facilitățile pentru plata impozitelor și a taxelor prin Ghișeul.ro.Pentru a reduce birocrația, se va reduce numărul de formulare și declarații, și se va simplifica depunerea acestora. În plus, se va promova utilizarea extinsă a semnăturii electronice în administrația publică.Totodată, liberalii doresc să implementeze factura electronică și să interconecteze aparatele de marcat electronice fiscal.Guvernul PNL a demonstrat că știe să gestioneze economia, astfel putem vedea o creştere constantă a producţiei industriale în ultimele patru luni, dar şi o creștere în privinţa încasărilor la buget în ultimele trei luni, faţă de perioada similară a anului 2019.Totodată, trebuie menționat faptul că Guvernul Orban a reușit să atragă de trei ori mai multe fonduri europene decât PSD și a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru finanțarea marilor proiecte: autostrada Sibiu-Pitești, centura ocolitoare a Bacăului, spitalele regionale de la Iași, Craiova, Cluj. În ciuda crizei cu care se luptă întrega lume, Guvernul a realizat investiții publice record în ultimul deceniu, de 35,4 miliarde lei.Guvernul PNL a dezvoltat România în vremuri grele, chiar și împotriva majorității toxice a PSD care a subminat inițiativele Guvernului. Administrațiile liberale au arătat deja că pot să transforme cu finanțare europeană mari orașe și totodată să-și asume amplul proces de reconstrucție a României.Pandemia a determinat un șoc economic major pentru majoritatea statelor, iar Guvernul PNL a luat rapid măsuri pentru a le oferi ajutor românilor și sectoarelor afectate. De la eliminarea tuturor suprataxelor impuse de către PSD până la plata restanțelor pe care guvernările PSD le datorau firmelor private (concedii medicale, rambursări TVA), Guvernul PNL s-a dovedit a fi un real partener al mediului de afaceri.De altfel, PNL a fost partidul care și-a asumat răspunderea trecerii României prin cea mai gravă criză din ultimele decenii. Când toți au dat din colț în colț, PNL și-a asumat responsabilitatea guvernării, pentru ca fiecare român să traverseze mai ușor această perioadă de încercare.În 2020, într-un an de mare criză, Guvernul liberal a reușit să păstreze locurile de muncă și să susținăcompaniile românești confruntate cu criza – acum fiind cu 15.000 mai mulți angajați decât la începutul anului.O evoluție se poate observa și în ceea ce privește salariul mediu net. Calculat pentru luna august a acestui an, acesta este cu 7,6% mai mare faţă de luna august a anului 2019. De asemenea, inflația a scăzut în octombrie la 2,2% de la 5,4% sub PSD.Acest articol a fost redactat de PNL