​VIDEO Ponta spune că a făcut și „o mulțime de lucruri rele” și dă două exemple concrete. „Am făcut un site #puiemonta pe care o să le pun pe toate și să le pună și oamenii”

„Din punct de vedere economic, 2012-2015 pentru România a fost o perioadă bună și în continuare oameni din mediul de afecari din România spune că 2015 a fost cel mai bun an. (...) Am făcut o mulțime de lucruri rele. E foarte ușor să vorbesc de lucruri personale, Ponta plagiatorul, n-a schimbat sistemul. Dar au fost două reforme importante, am văzut că vorbește și dl Iohannis despre ele, și e bine că vorbește, dar importante este să le facem, două reforme importante pe care am ratat să le facem în 2013, când aveam majoritatea necesară. În primul rând reorganizarea administrativ teritorială. Eu sunt un susținător al ideii că România nu mai poate să funcționeze cu 41 de județe, cu 3.250 sau câte sunt de unități administrativ-teritoriale. Poate o facem acum în 2020-2022 să ajungem la 15 județe, cum de altfel s-au făcut curțile de Apel. În 2013 am făcut acea comisie, era condusă de doi colegi, dl Dragnea de la PSD și dl Iohannis de la PNL, și a eșuat.Al doilea mare proiect pe care iar l-am eșuat în 2013, dar poate se face acum după 10 ani a fost reforma constituțională”, a declarat Ponta, care este și candidat la alegerile parlamentare la HotNews LIVE.