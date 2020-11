Eugen Tomac, președintele PMP: Propunem înființarea unui Minister pentru Digitalizare, Inovare și Inteligență Artificială pentru valorificarea performanțelor pe care România le are în domeniul IT&C

Articol susținut de PMP

"Criza economică adusă de pandemie ne-a arătat importanţa accelerării procesului de digitalizare a economiei şi administraţiei publice româneşti. Tocmai de aceea, propunem înfiinţarea unui Minister pentru Digitalizare, Inovare și Inteligență Artificială. Ministerul va pleca de la structura instituțională și funcțională oferită de Autoritatea pentru Digitalizare din România. În acest context, PMP susţine implementarea imediată a noului standard 5G în România evitându-se folosirea tehnologiei chineze care prezintă riscuri de securitate. Ţara noastră are şansa uriaşă de a face un salt economic şi societal semnificativ în următorii patru ani dacă mergem pe drumul digitalizării, mai ales că, având în vedere numărul mare de IT-işti bine pregătiţi, îndeplinim condiţiile necesare pentru un astfel de succes", susține Eugen Tomac, liderul PMP.Acest minister nou ar trebui să elaboreze strategii și politici publice în domeniu, în concordanță cu politicile UE, pentru ca România să își valorifice avantajele competitive pe care le are în domeniul IT&C.Comisia Europeană a prezentat, în acest an, o strategie privind economia digitală și dezvoltarea Inteligenței Artificiale în Uniunea Europeană.Prin Mecanismului de redresare și reziliență, Next Generation EU, care susține relansarea economică a statelor membre după pandemia de COVID-19 (cu un buget de 750 miliarde de euro pentru următorii 4 ani), 10,6 miliarde de Euro vor fi alocați piaței unice, inovării și sectorul digital.De asemenea, prin Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, UE va susține transformarea digitală a societății și economiei europene cu 9,2 miliarde de Euro prin Programul Europa Digitală. Programul va stimula investițiile în supercomputere, inteligență artificială, securitate cibernetică, abilități digitale avansate și asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, inclusiv prin intermediul centrelor de inovare digitală.Banii pentru digitalizare din bugetul UE vor fi disponibili și prin Horizon Europe (pentru cercetare și inovare), precum și prin Connecting Europe Facility (pentru infrastructura digitală). IT-ul are un potenţial foarte bun de dezvoltare în România în perioada următoare, în condiţiile în care pandemia a accelerat tendinţa de digitalizare a companiilor, dar şi a statului. În aceste condiţii, sectorul, care acum face 7% din economia românească, ar putea ajunge la 10% din PIB.IT-ul şi comunicaţiile au contribuit la creşterea eoncomică din primul trimestru din 2020 cu aproape 40%. Astfel, la o creştere economică anuală de 2,4%, IT-ul a contribuit cu 0,9 puncte procentuale, în condiţiile în care contribuţia acestui sector la formarea PIB a fost de 7%, arată datele Institului Naţional de Statistică. Spre comparaţie, industria, cu o pondere în PIB de aproape 20%, a contribuit negativ la creşterea economică cu 1,2 puncte procentuale.Acest articol a fost redactat de PMP