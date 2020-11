Alina Gorghiu: ”Mi-au furat pagina de Facebook”

La momentul redactării acestei știri, pe Facebook nu mai apare nicio pagină a Alinei Gorghiu.”Asta este adevarul. Mi-au furat pagina de facebook. Sâmbătă dimineață am constatat că cineva rulează un live pe Facebook-ul meu care nu are nicio legătură cu mine, după care nu am mai avut acces la pagină. Acum, echipa de online este în proceduri cu Facebook pentru a recupera pagina”, a scris ea pe Instagram ”Nu mi se pare întâmplător ca pagina mea de Facebook să fie hacked cu două săptămâni înainte de finalul campaniei, în condițiile în care este o campanie atipică, iar toată comunicarea se face pe Facebook”, a adăugat Alina Gorghiu.