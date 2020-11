Viceprimarul USR-PLUS al Timișoarei, ales cu voturile PSD și Pro România. Cel al PNL mai așteaptă / Fritz spune că nu știe ce „combinații” fac liberalii la Consiliul Județean

​Conflictul USR PLUS-PNL continuă la Timișoara. Ruben Lațcău, din partea USR PLUS, a fost ales viceprimar cu voturile PSD și Pro România. Al doilea viceprimar, Cosmin Tabără propus de PNL, a fost votat doar de cei opt liberali din consiliul local, neobținând postul.







Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat că al doilea post de viceprimar va rămâne liber "până când va putea fi semnat un parteneriat cu PNL privind majorităţi stabile şi asumate atât în Consiliul Local, cât şi în Consiliul Judeţean Timiş".





Fritz a reiterat faptul că pentru a putea guverna este nevoie de o majoritate stabilă pentru patru ani, care are nevoie de o bază clară de încredere şi de corectitudine din partea partenerilor. Consiliul Județean Timiș este condus de liberalul Alin Nica.







"Din păcate, până acum nu ştim ce fel de majoritate îşi doreşte preşedinte CJ. Ştim ce-şi doreşte primarul Timişoarei, o majoritate stabilă (USR PLUS - PNL - n.r.) şi abia aştept să-l votăm pe Cosmin Tabără (PNL - n.r.) viceprimar. Până când nu ştiu care vor fi cei doi vicepreşedinţi la CJT şi nu ştim ce combinaţii sunt acolo, care se tot împing până după data de 6 decembrie, noi nu putem încheia un parteneriat pe jumătate", a explicat Fritz, citat de Agerpres.







Consilierul local social-democrat Radu Ţoancă a explicat poziţia formaţiunii sale, potrivit căreia PSD îşi asumă votarea reprezentantului USR PLUS Ruben Laţcău ca viceprimar tocmai pentru a debloca situaţia din Timişoara şi să fie un semnal şi pentru judeţ, dar a subliniat că acest vot "nu este un cec în alb pentru administraţia Fritz, ci unul de fairplay".





"Fac un apel la colegii din dreapta politicii (PNL - USR PLUS - n.r.) să facă un efort. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute (tensiunile pe tema numirii celui de-al doilea viceprimar, al PNL - n.r.) este doar un episod dintr-o telenovelă care, dacă nu am trăi în vremuri tragice, ar deveni tot mai comică. Aveţi 82% din voturile timişorenilor (care s-au prezentat la urne - n.r.), iar la consiliul judeţean aveţi 73%. Nici în anii 1990-2000 Convenţia Democratică nu avea atâta susţinere. Votul timişorenilor a fost explicit, iar noi, PSD, l-am înţeles (...). Aveţi o responsabilitate imensă, orice se întâmplă. Ce vedem noi, de pe margine? Cei doi iubiţi (PNL - USR PLUS - n.r.) care şi-au jurat dragoste veşnică ne-au invitat la o nuntă la care deja lucrurile sunt deteriorate", a afirmat Radu Ţoancă.