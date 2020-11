Cheia sediului de campanie al lui Nicușor Dan a ajuns la PNL: sunt convins că o să avem aceeași colaborare de care Bucureștiul are nevoie

Recomandat de PNL

„ Acesta a fost sediul meu de campanie, un sediu cu noroc, un sediu în care am colaborat foarte bine cu echipa PNL. Am fost foarte fericit pentru că au ales să păstreze acest sediu. L-am ales pentru că este un loc simbolic (...) care recuperează vechiul București într-un mod care este foarte prietenos cu simbolurile vechi ale Bucureștiului. L-am ales pentru că suntem în Kilometrul zero al Bucureștiului. Eu o să urez succes echipei PNL și sunt convins că o să avem aceeași colaborare de care Bucureștiul are nevoie și după alegerile din 6 decembrie”, a declarat Nicușor Dan.Orban a afirmat că îşi doreşte ca Bucureştiul să devină "o capitală economică regională" şi a dat asigurări că Guvernul se va implica în rezolvarea problemelor administrative ale Capitalei."Mulţumesc pentru cheia simbolică pe care mi-aţi dat-o şi vă garantez, cu acest prilej, că tot ceea ce aţi promis în campanie bucureştenilor şi noi ne-am angajat alături de dumneavoastră să realizăm, se va realiza. Aveţi în Guvern un partener serios, loial, care este gata să pună în practică toate proiectele pe care le iniţiaţi pentru binele bucureştenilor", a spus Orban. Premierul Ludovic Orban a mai declarat că PNL este singurul partid care are capacitatea să învingă PSD. De asemenea, acesta a afirmat că, de un an, majoritatea PSD din Parlament „a sabotat, modificat, denaturat” aproape tot ceea ce dorește Executivul „să facă bun”.„Mai avem un mic pas. Din păcate, de un an de zile, aproape tot ce vrea să facă bun Guvernul este sabotat, întârziat, modificat, denaturat de o majoritate PSD din Parlament care îşi bate joc de România şi care reprezintă cel mai mare inamic al României. PNL este singura forţă politică ce are capacitatea să pună punct acestei dominaţii a PSD din Parlament, este singura forţă politică ce are capacitatea să învingă PSD, aşa cum am demonstrat la europarlamentare, la prezidenţiale şi la locale şi noi suntem cei care avem capacitatea să formăm o majoritate parlamentară care să ţină PSD pe tuşă cel puţin opt ani de zile, o majoritate parlamentară responsabilă, care să aibă capacitatea să pună în practică un program de guvernare care să ducă România pe locul pe care îl merită", a afirmat Orban, la sediul de campanie al PNL București.De asemenea, Orban a mai declarat că inamicul principal al PNL „nu este PSD, nu este COVID”, ci „sărăcia”. Totodată, Premierul Orban nu a uitat să cheme bucureştenii la vot pe 6 decembrie, caracterizând alegerile parlamentare ca decisive pentru România.„Vrem să dăm o șansă la o viață decentă, la o viață prosperă, fiecărui cetățean român, fiecărui copil, fiecărui adolescent, fiecărui bunic sau părinte, dar acest lucru nu se poate realiza decât pe o mobilizare exemplară a efortului societății, care să fie condusă de un Guvern responsabil și de o majoritate parlamentară serioasă și reformatoare. (...) Pe 6 decembrie vor fi alegeri parlamentare, decisive pentru România. Veniţi la vot! În 2016, mulți au crezut că nu sunt importante alegerile parlamentare și absența de la vot a oamenilor buni a dus la crearea unui monstru care în trei ani de zile era să pună pe butuci România", a mai spus Orban.Cîţu: Suntem în ultima etapă pentru a elimina PSD de la butoane din RomâniaMinistrul Finanţelor, Florin Cîţu, primul loc pe lista PNL București pentru Senat, susţine că guvernarea liberală a "eliminat taxe nenorocite" introduse de fostele guverne social-democrate, demonstrând că economia "funcţionează foarte bine atunci când elimini taxe şi când statul îşi plăteşte datoriile"."Urmează o perioadă dificilă și am arătat că nu dăm înapoi atunci când este greu, ne-am asumat guvernarea, anul trecut, într-o perioadă dificilă, știam că este foarte greu, știam că s-ar putea să ne coste, dar ne-am asumat-o. Acesta a fost, de fapt, pactul pe care l-am făcut cu bucureștenii, când am intrat în politică, mergem să-i reprezentăm indiferent de situație. Acum suntem în ultima etapă pentru a elimina PSD-ul de la butoane din România, i-am scos de la butoane de la Primăria Generală, îi scoatem și din Parlament și vom putea să implementăm, cu adevărat, soluția liberală României și Bucureștiului", a declarat Florin Cițu, la sediul de campanie al PNL București.Acesta a mai adăugat că liberalii au "reuşit să oprească nenorocirile pe care a încercat să le facă PSD", făcând referire la naţionalizarea Pilonului 2 de pensii, TVA defalcată şi eliminarea altor "taxe nenorocite” introduse de PSD.Acest articol a fost redactat de PNL