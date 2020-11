Ping-pong electoral cu inițiativa „Fără penali în funcțiile publice” / Cum au jucat PSD, PNL și USR în episodul „boicotul din Senat”

Fara penali in functii publice

Inițiativa USR este o temă electorală pe care PSD, PNL, dar și USR o joacă zilele acestea și încearcă să o prezinte fiecare în favoarea sa.







Surse social-democrate au recunoscut pentru HotNews.ro că PSD joacă la nivel declarativ proiectul, dar în spate îl blochează cu toate forțele.

Robert Cazanciuc: "După cum știți, pe listele PSD nu se găsește nicio persoană condamnată sau trimisă în judecată. Decizia politică a PSD a fost în spiritul referendumului și am ținut cont de ea când am alcătuit lista. Așa cum am votat și la Camera Deputaților, PSD va vota inițiativa fără penali în funcții publice.(...) Parlamentarii PSD vor veni la vot, noi avem 59 dar după cum știți pentru adoptarea inițiativei este nevoie de 90 de voturi".

Neoficial, PSD a făcut tot posibiliul să blocheze inițiativa USR. Robert Cazanciuc a schimbat modul de desfășurare a ședinței de plen cerând prezență fizică a senatorilor cu câteva ore înainte ca această să înceapă.







De partea cealaltă, liberalii se declară îngrijorați că inițiativa USR ar putea fi respinsă din cauza "majorității toxice a PSD". Oficial, ei explică boicotul pe care l-au făcut în Senat prin faptul că nu au încredere în PSD, "care de-abia așteaptă să voteze împotriva proiectului <<Fără penali!>>". PNL dă garanții că va adopta în Parlament inițiativa USR și propunerea de revizuire a Constituției, dar după alegerile parlamentare.

OFICIAL: "PNL a boicotat ședința conducerii Senatului dominată de majoritatea PSD pentru că vrea ca Inițiativa Fără Penali să fie adoptată! În acest moment, PSD - “groparul justiției”, autorul OUG 13, ar respinge acest proiect de revizuire a Constituției, care amintim că trebuie să fie votat de două treimi din parlamentari.

Majoritatea toxică PSD din Senat (nu mai puțin de jumătate din senatori sunt în momentul de față membri PSD) de-abia așteaptă să voteze împotriva proiectului “Fără penali”

PNL garantează adoptarea inițiativei “Fără penali” și a propunerii de revizuire a Constituției în conformitate cu referendumul pe justiție inițiat de Președintele României, în data de 26 mai 2019 și votat de peste 6 milioane de români. Acest lucru se va întâmpla odată cu învestirea noului Parlament!".



Dincolo de declarațiile publice, liberalii nu doresc un referendum în același timp cu alegerile din 6 decembrie pentru că asta ar putea să le scadă din procentele electorale, care s-ar duce la USR. De altfel, liberalii ar fi înregistrat în ultima perioadă o scădere în sondaje. În acest context, organizarea referendumului pe inițiativa "Fără penali" odată cu alegerile parlamentare i-ar dezavantaja electoral.







"Se folosesc de inițiativa "Fără penali" pentru a -și face campanie electorală și rup din procentele noastre. Este un moment prea important în lupta împotriva PSD pentru a ne canibaliza voturile acum", au explicat surse din interiorul PNL.







La rândul său, USR speculează momentul să atace ambele partide, încercând să stoarcă electoral cât mai mult. Președintele USR, Dan Barna, i-a acuzat pe pesediști și pe liberali de "combinații parlamentare" și face apel la liderii celor două partide să rezolve situația.



Dan Barna la RFI: "Este o chestiune de responsabilitate majoră ca acest referendum să se întâmple deodată cu alegerile parlamentare, acum, pe 6 decembrie, pentru că organizarea separată a unui referendum în acest context de pandemie ar avea nu numai efectele de cost foarte mari, dar în primul rând miza de sănătate publică. Or ca lucrul acesta să se întâmple, este obligatoriu ca astăzi, ieri, azi sau ieri ar fi trebuit să se întâmple, Senatul să voteze această inițiativă, astfel încât să se poată organiza referendumul. Este momentul în care PSD și PNL pot să dovedească faptul că votul dat în Camera Deputaților pentru această inițiativă nu a fost doar un vot electoralist de imagine publică și chiar își doresc această inițiativă(...) Dacă există voință politică, dacă PSD și PNL și fac din nou apel și la domnul Orban și la domnul Ciolacu, putem astăzi să încheiem și să dăm un mesaj, după patru ani de Parlament rușinos. Astăzi ar fi o ocazie excelentă să-și spele puțin obrazul acest Parlament și să voteze o inițiativă pe care un milion de români în mod explicit au solicitat-o”.

Ședința de miercuri a Senatului care avea pe ordinea de zi iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei "Fără penali în funcţii publice" a fost suspendată din lipsă de cvorum. Conducerea Senatului (controlată de PSD) a decis ca votul să fie dat prin prezența fizică a parlamentarilor și nu prin telefon, așa cum s-a procedat în ultimele luni. La rândul lor, liberalii au anunțat prin vocea Alinei Gorghiu că vor vota inițiativa USR doar dacă va fi cvorum fără ei.

USR a acuzat PSD și PNL de combinații parlamentare.

Joi, USR a solicitat o întâlnire a conducerii Senatului pentru a stabili un nou plen în care să fie adoptat proiectul, dar nici de această dată ședința nu s-a putut desfășura, din lipsă de cvorum.

"Putem specula momentul. Noi am spus că susținem inițativa USR și oficial asta facem. Am convocat Biroul, am fost prezenți în sală. PNL și USR sunt dezbinați, nu au un mesaj comun...asta este doar în interesul nostru", au explicat sursele citate.Oficial, PSD spune că nu se opune inițiativei USR, pe care a și pus-o pe ordinea de zi.