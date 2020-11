Allen Coliban explică exmatricularea sa din facultate: A trebuit să se mute la Braşov, pentru a o îngriji pe bunica sa

Primarul Braşovului, Allen Coliban, spune că exmatricularea sa de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare s-a produs ca urmare a faptului că nu şi-a dat licenţa și ar fi trebuit să exhivaleze două laboratoare, în contextul în care se hotărâse să se mute la Braşov, pentru a o îngriji pe bunica sa bolnavă.

Coliban a mai precizat că în acel moment a decis să nu mai meargă la facultate şi să nu-şi dea licenţa, deşi urmase cursurile anului V.

Între timp, Coliban a făcut corectura în CV-ul, precizând pe blogul lui că ”a urmat cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare” și că nu are licență în acest domeniu. El a scris pe blog că a urmat două facultăți – Automatică și Calculatoare (5 ani) și Management (3 ani), iar din motive personale licența și-am dat-o doar în Management.

"Am editat descrierea din CV, astfel încât să fie clară partea legată de licență și regret că nu am clarificat-o mai devreme. Da, am renunțat la a-mi da licența în 2005, după ce terminasem anul 5 de facultate. Cu mintea de acum poate că aș lua o altă decizie, dar la 20 și ceva de ani și în contextul de atunci a fost decizia cu care am fost împăcat. Am avut noroc că din punct de vedere profesional, au contat mereu doar rezultatele pe care le-am obținut, nu diploma, ITul fiind un domeniu plin de astfel de exemple", a scris pe blog Coliban , care explică în ce condiții a ajuns să nu își dea licența.