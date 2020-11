Barbu Mateescu: Poziţionarea forţelor politice în campania electorală - previzibilă în funcţie de măsurile de gestionare a pandemiei

El consideră că "prezenţa la locale a fost uşor mai mică decât la alegerile precedente", dar "este însă posibil ca la momentul parlamentarelor percepţia publicului să fie diferită, adică pandemia să fie luată mai în serios"."În mod uzual, dacă nu se depăşesc nişte bariere subiective în bine sau în rău, reacţia Guvernului la pandemie şi criticile opoziţiei vor fi lecturate partizan, adică cine e deja susţinător PNL va aprecia ce s-a făcut, iar cine simpatizează opoziţia va rezona la argumentele acesteia", a explicat Barbu Mateescu.Acesta consideră că ne putem aştepta la surprize faţă de locale, în sensul că "e posibil ca USR PLUS să performeze semnificativ mai bine"."La locale scena a fost 'gâtuită' spre unul sau doi candidaţi la primărie, în multe locuri candidaţii USR PLUS nefiind în prim-plan. La parlamentare votanţii sunt mai 'liberi'", susţine sociologul.În ceea ce priveşte configuraţia viitorului Legislativ şi eventualitatea ca unele forţe politice să nu "treacă" pragul electoral, Barbu Mateescu a afirmat că Parlamentul va fi "divers, la fel ca România"."Foarte probabil vom avea trei forţe politice importante ce vor avea minimum 15% din mandate fiecare (şi aproximativ 75 - 85% din mandate împreună). Datorită cadrului legislativ al alegerilor parlamentare, este exclus ca UDMR să nu fie reprezentat în următorul Parlament. Mă aştept, de asemenea, ca PRO România - a cărei performanţă la locale a fost definită de rezultatul din Bucureşti, nereprezentativ pentru ce s-a întâmplat cu partidul la nivel naţional - şi PMP - care are o organizare extrem de solidă, întotdeauna depăşind pragul de 5% - să fie prezente de asemenea în noul Legislativ", a mai spus sociologul Barbu Mateescu.