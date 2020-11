​ Parlamentare 2020: Cristian Pîrvulescu despre campania electorală: Nu mă aştept la schimbări semnificative faţă de locale

Politologul Cristian Pîrvulescu afirmă că nu se aşteaptă la schimbări semnificative faţă de alegerile locale în campania electorală pentru parlamentare, al cărei principal subiect va fi pandemia, dar susţine că va fi o bătălie pentru indecişi, în condiţiile în care ne aşteptăm la o prezenţă redusă la vot. "Nu mă aştept să fie schimbări semnificative faţă de alegerile locale. Poate o aranjare puţin diferită a ierarhiei, dar, este evident, aşa cum s-a întâmplat şi în alte părţi, e loc de surpriză, mă gândesc în primul rând la primul tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, al căror rezultat nu a fost anticipat în niciun fel de sondajele de opinie. Deci, sondajele de opinie în perioada de COVID sunt relative, ele în general, din cauza schimbării fundalului mediatic, nu mai au relevanţa din urmă cu câteva decenii şi atunci nimic nu e sigur", a declarat Pîrvulescu, pentru Agerpres.El consideră că "principalul subiect de campanie va fi cu siguranţă criza pandemică, cu toate aspectele sociale, economice, culturale, politice pe care le presupune, în special concentrată pe modul de intervenţie a autorităţilor"."Aşa se şi explică de ce medici, care sunt cunoscuţi ca fiind în prima linie în această confruntare cu virusul, cum este profesorul Rafila sau profesorul Streinu-Cercel sunt pe listele PSD, tocmai pentru a aduce acest subiect pe ordinea de zi şi pentru a convinge indecişii. Deci va fi o bătălie pentru indecişi, în condiţiile în care ne aşteptăm la o prezenţă redusă la vot, iar aceştia pot face diferenţa. Încercarea PSD este de a se adresa electoratului indecis, electorat urban, în condiţiile în care Partidul Social Democrat nu are o bază electorală puternică în zona urbană şi mai ales în zona marilor oraşe. Sunt două tipuri de acţiune pe care le poate viza un partid într-o campanie electorală: atragerea votanţilor sau demobilizarea lor. Or, mesaje care sunt date de persoane a căror autoritate este incontestabilă - sigur, autoritate în alt domeniu, medical şi nu în domeniul politic, dar ea se transferă dintr-un domeniu în altul. Asta nu înseamnă că ar fi mai buni politicieni decât medici. Nici pe departe. Dar pur şi simplu politicienii folosesc asta. Sentinţe pe care aceşti candidaţi le dau în campania electorală pot conta. Şi pot demobiliza", a arătat politologul.În opinia lui Cristian Pîrvulescu, "demobilizarea la vot pentru USR şi PNL în zona marilor oraşe ar putea să aibă implicaţii"."Noi discutăm aici despre procente. Câteva procente în plus sau în minus pe care acest electorat le poate aduce. Până acum, în alegerile din ultimii doi ani ipoteza conform căreia prezenţa mare la vot funcţionează în general în favoarea PNL - USR s-a confirmat. Deci nu ştim dacă se va întâmpla la fel, dar s-a confirmat. E posibil să se întâmple acelaşi lucru. Alegerile locale deja au dat o prezenţă mică la vot, 47%, totuşi bună în raport cu momentul, dar pe 28 septembrie situaţia epidemiologică era mult mai bună decât cea din momentul acesta şi pe care o anticipăm pentru 6 decembrie. Şi atunci lucrurile vor conta", a spus politologul.Întrebat despre influenţa pe care acest aspect o poate avea asupra accederii sau nu în Parlament a partidelor mici, Pîrvulescu a susţinut că o prezenţă de peste 40%, adică mai mare decât în 2016, face "din ce în ce mai dificilă" intrarea în Parlament a acestora."O prezenţă de tipul celei de la locale complică foarte mult lucrurile, deoarece comportamentul de la parlamentare este diferit de cel de la locale. Dar în 2016, în condiţii normale, prezenţa la parlamentare a fost cu opt procente mai mică decât la locale. Nu erau la fel de apropiate, erau şase luni diferenţă, iunie - decembrie, dar, oricum, este un indicator; interesul pentru parlamentare este mai mic. Nu ştiu ce se va întâmpla în restul Europei, dacă se vor putea prezenta electorii la urne, pentru că ştim că sunt foarte puţini, totuşi, cei care s-au înscris pentru votul prin corespondenţă. Bazându-mă pe experienţa din Republica Moldova - prezenţa la vot a fost extraordinară în diaspora, inclusiv în ţări precum Franţa, Spania, unde erau măsuri de restricţie - ar putea să mobilizeze. Numai că prezidenţialele şi în Republica Moldova şi în România au o altă semnificaţie decât alegerile parlamentare", a mai spus politologul Cristian Pîrvulescu.