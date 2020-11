Ciolacu susține că el și Grindeanu au jurat pe o icoană, în sufragerie, că nu au avut legături cu securitatea

"Nu. Niciodată nu am avut nicio… Legături de ce fel, să fiu ofițer? Este o prostie! (...)Eu sunt fiu de ofițer, tatăl meu a fost pilot militar. Era și în legislația comunistă, nu puteai să... Nu am avut nicio legătură, nici nu am înclinații cu Serviciile”, a susținut Ciolacu, întrebat dacă avut vreodată legături cu serviciile secrete.

El a mai susținut că a avut o relație instituțională, de respect, cu serviciile secrete: "Eu nu am văzut o implicare (a serviciilor în politică -n.r.), pe mine nu m-a sunat nimeni din serviciile secrete să îmi dirijeze vreo hotărâre politică. Nu mi s-a întâmplat. Dacă mi se întâmplă, vă anunț”.

Întrebat de ce şi-a întrerupt doctoratul început la Academia SRI, Ciolacu a afirmat că nu era o prioritate pentru el acest lucru.

Liderul PSD a susținut, din nou, că nu a avut nicio legătură cu Securitatea, iar ca argument a spus că poate jura și pe Biblie. Mai mult, el a relatat cu ar fi jurat împreună cu Grindeanu, pe o icoană, că nu au avut legături cu Securitatea.

"Eu am o prietenie neascunsă cu Sorin Grindeanu. Seara, ne mai întâlnim, stăm mult timp împreună, cred că stăm împreună mai mult timp decât stăm cu soţiile. Şi aveam această discuţie. Vreo două săptămâni au fost atacuri la mine că sunt securist, pe urmă au fost la Sorin că e securist. Și la mine în sufragerie, la apartament, am o icoană. Şi i-am zis: ‘Băi Sorine, hai să jurăm amândoi, că deja nu mai avem niciunul încredere (în celălalt – n.red.)’. Şi am jurat amândoi pe icoană”, a declarat Ciolacu.