Victor Ponta propune introducerea unui „venit minim de criză”. Cât ar fi și cine ar beneficia de el

"Venitul Minim de Criză'' ar urma să se acorde prin plata de către stat a diferenţei dintre veniturile realizate de o persoană şi nivelul garantat menţionat. Această diferenţă se va plăti jumătate în bani şi jumătate în tichete valorice pentru produse alimentare şi sanitare de strictă necesitate."Nu este doar o măsură socială, este şi una economică, pentru că această criză este una de consum. De produs se tot produce, dar nu are cine să cumpere. Oamenii nu au bani să cumpere sau se tem să-şi cheltuie banii. În acest fel, trecem un sfert din populaţia României un an peste criză şi ajutăm firmele româneşti să aibă consumatori", a spus Ponta.Cea de a doua măsură prezentată de preşedintele PRO România este denumită "Sprijinul Economic de Criză" şi se adresează IMM-urilor, firmelor cu capital privat şi capital românesc.Concret, măsura prevede o reducere a TVA de la 9% la 5% pentru produsele agricole şi alimentare şi pentru serviciile din HORECA.De asemenea, se propune anularea unor obligaţii fiscale aferente anului 2021 pentru IMM-uri: impozit pe profit, impozitul specific, impozitul pentru microîntreprinderi, taxele şi impozitele datorate activelor neutilizate din cauza restricţiilor şi interdicţiilor administrative.În plus, se propune acoperirea a minim 50% pentru chiriile aflate în plată pe perioada nefuncţionării din cauza restricţiilor.Victor Ponta susţine că există o singură condiţie esenţială pentru toate aceste firme ca să beneficieze de sprijin, şi anume să păstreze în cursul anului 2021 acelaşi număr de persoane angajate.