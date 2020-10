INTERVIU Alexandru Muraru, candidat PNL Iași pentru Camera Deputaților: Autostrada Ungheni - Iași - Tîrgu Mureș își deschide șantierul în 2022. Guvernele PSD au batjocorit acest proiect

Recomandat de PNL

Deși este o perioadă dificilă, o criză sanitară globală, dublată de o criză economică în desfășurare, oamenii sunt consecvenți cu opțiunile lor politice, își păstrează reperele față de evoluțiile politice ale ultimilor ani, ei conștientizează mai mult ca oricând prin ce a trecut țara în ultimii ani. Miza acestor alegeri este confirmarea opțiunii euroatlantice a României, este o a doua integrare a noastră în lumea occidentală după ruptura din 2017-2019. PNL a reconectat fundamental țara la procesele de dezvoltare și strategice cu Bruxelles și Washington, a repus națiunea în funcțiune și în următorii ani, va reforma din temelii statul și instituțiile infestate de psd-ismul anilor 90 și al anilor 2000. Noi suntem într-o nouă paradigmă de regândire a întregii filosofii de funcționare a instituțiilor, a sistemului central, a administrațiilor locale. Efortul Executivului Orban a fost colosal în ultimul an, un guvern PSD ar fi prăbușit definitiv și iremediabil țara. Astăzi poate trebuie reamintit prin ce coșmar a trecut România și când a început această recuperare a statului din mâna PSD. Reamintesc faptul că PNL a câștigat consecutiv, pentru prima dată în istoria sa, alegerile europarlamentare, alegerile prezidențiale și locale, a îndepărtat de la guvernare PSD într-un moment crucial pentru România și a readus instituțiile pe linia de plutire. Să ne reamintim că prin referendumul pentru justiție inițiat de președinte s-a oprit destructurarea statului. Prăbușirea României sub PSD era iminentă, era Dragnea-Dăncilă a fost cel mai grav moment după semnarea tratatului de aderare din 2005. Ori acum suntem într-o perioadă de reparare continuă a ceea ce s-a avariat în structura statului, PSD încearcă să revină la „locul crimei”, acest partid vrea să termine ceea ce a început în 2017, sub alte figuri, dar cu aceeași sete de a torpila statul și societatea, prăbușindu-i instituțiile și blocându-i drumul euro-atlantic.Eu cred că în această perioadă de criză pandemică, deși este o noutate pentru noi toți, românii au înțeles că democrația nu poate fi susținută la nesfârșit cu lozincile unora și cu bombele legislative plantate de alții. Momentul noiembrie 2019 a fost fundamental, când PNL și-a asumat guvernarea, pe când alții au fugit de răspundere. PNL este astăzi singura opțiune care garantează dezvoltarea, echilibrul instituțiilor, maturitatea politică și forța administrativă. Este pentru prima dată în istorie când Partidul Național Liberal va avea toate centrele de putere politică în urma unor alegeri – Președinte-Parlament-Guvern-Administrație locală și un „teren” pentru construcție de trei ani fără alegeri, când se va putea implementa cel mai vast program de reforme al unui partid politic. Oamenii nu mai vor excentricități, nu mai vor soluții habarniste, eroi care mereu câștigă focuri de chibrit, teribilisme politice și nici teroriști politici plantați în fruntea statului. Eu cred că și în campania electorală mesajele noastre exact asta demonstrează: suntem singurul partid politic care avem o campanie bazată pe realizări și realități, pe proiecte, nu pe petarde și lozinci. Practic, mai avem de câștigat această luptă și o vom câștiga, cea mai importantă, de a genera o majoritate parlamentară care să dea un guvern majoritar PNL și care să-și pună în aplicare programul de guvernare pe care l-am început în noiembrie 2019 și pe care îl vom duce cel puțin până în 2024. Cu cei 80 de miliarde de euro obținuți prin negocierile președintelui Iohannis vom schimba din temelii țara.Cred că Partidul Național Liberal are numeroase argumente pentru a deveni partidul sub guvernarea căruia se va moderniza România din temelii. Și, ca să vă dau un răspuns argumentat, vreau să mă refer puțin la fapte și apoi să enumăr câteva planuri din care să reiasă amploarea efectelor benefice pentru români pe care le pregătește PNL. Se face un an în zilele acestea de când PNL este la guvernare. Guvernarea PNL a înfăptuit deja proiecte care sunt observabile și aici mă refer la gradul ridicat al absorbției fondurilor europene sau dezghețarea proiectelor de infrastructură mare. În primele opt luni din acest an am reuşit să atragem 2,6 miliarde de euro, bani europeni, iar până la finalul lunii octombrie vor fi absorbite, în total, 3,2 miliarde de euro. Avem cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene de la momentul integrării în Uniunea Europeană. Și vă pot garanta că aceste cifre vor crește constant pentru că ținta noastră este să construim în ritm alert pe bani europeni.Vă spuneam despre proiectele de infrastructură deblocate de Guvernul Ludovic Orban. În luna martie am deschis șantierul pentru autostrada Sibiu - Pitești, acolo se lucrează și un sfert din lucrările primului tronson deja s-au executat. Subliniez că nu este un proiect oarecare, a fost ani buni un fel de fata morgana, toată lumea vorbea despre el, dar nu înainta nimeni cu niciun centimetru. Este primul mare proiect care va traversa munții în România și care va face legătura între două regiuni istorice. Și se face cu bani europeni, iar dovada este că Guvernul Orban a obținut deja aproape 900 milioane de euro, bani ce reprezintă prima tranșă pentru acest șantier care se întinde pe 122 km. De asemenea, celelalte proiecte de autostrăzi strategice pentru dezvoltarea României au fost deblocate și puse pe direcția bună. Nu pot să nu amintesc proiectul Autostrăzii Ungheni - Iași - Tg. Mureș. Guvernele PSD au batjocorit acest proiect. Or, în mai puțin de un an, PNL a pus în ordine tot calendarul care presupune documentația tehnică în așa fel încât să avem predictibilitate și să știm că se va deschide șantierul în 2022. Și aici vorbim tot de fonduri europene atrase. Guvernul PNL este pregătit să atragă cele 18 miliarde de euro care pot fi accesate doar pentru structura de transport, adică autostrăzi, căi ferate, metrou, drumuri expres.Pandemia este o catastrofă pentru că ucide oameni, pentru că sufocă sectoare economice, HORECA sau companiile aeriene sunt doar două exemple, produce riscul ca sistemul sanitar să fie dat peste cap, iar din punct de vedere psihologic este o catastrofă pentru că împiedică populația să socializeze. Vreau să subliniez că în gestionarea acestei catastrofe direcția este dată de medicii epidemiologi. Ei sunt cei calificați să ne spună tuturor cum trebuie să procedăm. Iar deciziile în vederea limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2 sunt luate în baza expertizei epidemiologilor. Așa se explică de ce aceleași măsuri se iau în toate țările. În același timp, este adevărat că nu în toate țările sunt aceleași condiții sanitare și aici intervin particularitățile, iar una dintre ele este dotarea spitalelor cu aparatură pentru terapie intensivă. Guvernul Orban a luat măsuri corecte încă de la începutul pandemiei așa că am fost printre primele țări care au închis școlile, am declarat stare de urgență foarte repede. Și asta pentru a câștiga timp, pentru a ne pregăti din punct de vedere sanitar. Era o criză a măștilor de protecție, a materialului dezinfectant și erau deficiențe din punct de vedere organizatoric. Am rezolvat aceste aspecte, am dublat capacitatea secțiilor ATI din spitale și asta este o realizare foarte mare. Pot să vă reamintesc că premierul Ludovic Orban a declarat în mai multe rânduri că nu se gândește la un nou lockdown. Dar epidemiologii arată că avem nevoie de cooperare din partea populației. Nu vor fi suficiente doar măsurile autorităților, este mare nevoie ca oamenii să respecte regulile de igienă specifice și să se conformeze reglementărilor menite să oprească pandemia. Așa este și în cele mai avansate state occidentale, așa este peste tot.Guvernul PNL a semnat contractele de finanțare pentru cele trei spitale regionale – Iași (investiție 500 mil. euro), Cluj (investiție de 540 mil. euro.) și Craiova (603 mil. euro). Spitalele regionale sunt cele promise de PSD cu bani europeni încă din 2015. Dacă erau gata aceste spitale, situația din România ar fi fost mai bună acum, am fi fost mult mai bine pregătiți în fața pandemiei. Dar le construiește Guvernul PNL și asta este o veste bună. În plus, apelând la fonduri europene, Guvernul PNL s-a angajat în construcția unui spital județean la Sibiu. Și dacă tot am vorbit la început despre fonduri europene, în ceea ce privește criza sanitară, subliniez că 1,2 miliarde euro, fonduri europene nerambursabile, au finanțat deja în acest an dotarea spitalelor din România. Referitor la restricționarea circulației persoanelor, pot să vă asigur că astfel de măsuri vor fi luate dacă și numai dacă medicii epidemiologi recomandă decizii în acest sens, dar trebuie să țineți cont și de faptul că există un plan și în această privință și anume că ar putea fi luate măsuri restrictive punctual, în localități cu număr mare de cazuri, mergând până la zone sau străzi ale orașelor.-------------------------------------------------deschide lista PNL Iași, la alegerile generale din 6 decembrie 2020, pentru un mandat de deputat în Parlamentul României. Este profesor asociat în Științe Politice și cercetător științific în cadrul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene al Facultății de Filosofie şi Ştiinţe SocialPolitice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.Alexandru Muraru este specializat în problematica memoriei, istoriei monarhiei românești și mai ales a dezbaterilor privind regalitatea după 1989, a istoriei Holocaustului și comunismului, istoriei ideilor, mentalităților și istoriei intelectuale românești din secolele XX-XXI. În anul academic 20192020 a fost profesor invitat Senior Fulbright la New York University.A fost consilier la Cancelaria Premierului (2005-2009), director general al Institutului National al Patrimoniului (20132014) şi membru în conducerea Societății Române de Radiodifuziune (2014prezent). Pentru pozițiile sale publice şi lucrările despre regalitate, a fost decorat de două ori de MS Regele Mihai I al României cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate (2008) şi cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofiţer (2015).Şi-a susţinut doctoratul în ştiinţe politice în 2011, cu o teză despre dezbaterile privind regalitatea în România postcomunistă. Absolvent şi doctor al şcolii de ştiinţe politice ieşene, a urmat şi două programe de master, în istorie şi studii europene, la aceeaşi universitate. A beneficiat de numeroase burse de studiu în Europa şi America de Nord în domeniile științelor politice, istoriei, naționalismului, studiilor privind Holocaustul și istoria evreilor (Utrecht University (Olanda, 2004), USHMM, Center for Advanced Holocaust Studies, Washington DC (SUA, 2010-2011), Northwestern University, (SUA, 2013), Royal Holloway University of London (UK, 2016) New York University (SUA, 2019-2020) ș.a.).Este autor sau coordonator a zece volume de istorie și științe politice. Este autorul lucrărilor „Cum supraviețuiește monarhia întro republică? Regele Mihai, românii şi regalitatea după 1989” (2015) şi „Republica Monarhică. Aportul Familiei Regale la integrarea euroatlantică a României” (2009). A coordonat volumele „Ana, Regina. Acasă pentru totdeauna” (2016), „Anul Regal. Jurnalul Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României” (coed. Daniel Şandru, 2016), „Regele, comuniştii şi Coroana. Adevărata istorie a abdicării lui Mihai I” (coed. Andrei Muraru, 2017), „Mihai I al României. Regele nostru. Martori, experienţe, amintiri regale” (2018), „Lumea Majestăţii Sale. Jubileul Custodelui Coroanei Române” (coed. Daniel Şandru, 2019), „Revoluția din 1989. Învinși și învingători” (coed. Anneli Ute Gabanyi, Andrei Muraru, Daniel Șandru, 2020). De asemenea, la editura Polirom urmează să apară volumul coordonat „Întoarcerea Regelui: 23 august 1944, controversata istorie a unei zile care a schimbat soarta României. Mihai I și Mareșalul Antonescu între Germania lui Hitler și Rusia lui Stalin” (coed. Andrei Muraru, 2020), iar la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este sub tipar volumul coordonat „România – de la Marea Unire la integrarea europeană” (coed. Bogdan Ștefanachi, 2020).A publicat zeci de studii şi articole privind problema monarhică în România postcomunistă, istoria Holocaustului, istoria mentalităților și evoluțiile generate de aceste subiecte.Este expert științific pentru ATRIUM, una dintre cele mai prestigioase asociații europene pentru punerea în valoarea a patrimoniului.Este, din septembrie 2020, membru onorific al board-ului Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș, o organizație sub egida Casei Regale a României care vizează protejarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric, arhitectural, artistic și peisagistic de pe Domeniul Regal Peleș.Este, din martie 2017, Prim-vicepreședintele PNL Iași.Acest interviu a fost redactat de PNL