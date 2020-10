Șansă unică a României: 80 de miliarde de euro din fonduri europene pentru dezvoltare. Cum a dovedit PNL că știe să folosească banii europeni

Recomandat de PNL

Dar accesarea într-un termen scurt și până la ultimul cent a sumei destinate României, presupune trei lucruri: stabilitate politică și eliminarea blocajelor PSD, o administrație liberală cu majoritate solidă în Parlament și parteneriat al Guvernului cu Președintele Iohannis, care a negociat la Bruxelles cele 80 miliarde euro pentru dezvoltarea și modernizarea României.Cu doar un an în urmă, România ajunsese într-o fundătură. Cele trei guverne PSD care s-au succedat între ianuarie 2017 și octombrie 2019 erau pe punctul de a compromite finanțarea europeană a unor mari obiective de infrastructură precum autostrada Sibiu – Pitești, autostrada Iași – Târgu Mureș ori spitalele regionale.Deși avea banii europeni la îndemână, PSD căuta aiurea și febril finanțări; se lansa în aventuri de parteneriat public-privat, deși acesta nu fusese testat în prealabil în proiecte de mai mică anvergură; reintroducea oneroasa supraacciză la carburanți, chipurile pentru autostrăzi, dar folosea cele peste 1,2 miliarde de euro colectate prin această suprataxă la cârpirea bugetului torpilat cu măsuri populist-iresponsabile; avea un comisar european care provenea chiar din rândurile sale într-o poziție cheie la Bruxelles -politica regională, dar transforma relația București - Bruxelles într-o lamentabilă ceartă de partid cu Corina Crețu, oamenii lui Dragnea fiind revoltați că li se atrăsese atenția asupra întârzierii trimiterii marilor proiecte la Comisie.Lucrurile s-au schimbat în bine pe ultima sută de metri, abia la sfârșitul anului trecut. Guvernul liberal, instalat în noiembrie, a salvat de la dezangajare 600 milioane euro, fonduri europene pe care România risca să le piardă, în 2019, pe mâna PSD.„În primele nouă luni din 2020 am reuşit să atragem 2,2 miliarde de euro şi avem proiecte semnate pentru încă 3,2 miliarde de euro. Ca o comparaţie între ce a fost şi ce există în momentul de faţă în România, în guvernarea PSD, anul trecut, 1 miliard de euro atraşi. Avem cea mai mare rată de absorţie a fondurilor europene de la momentul integrării în Uniunea Europeană.” Raluca Turcan, vicepremierul României.În doar șase luni de la instalare, Guvernul PNL a semnat contractele de finanțare pentru cele trei spitale regionale – Iași (investiție 500 mil. euro), Cluj (investiție de 540 mil. euro.) și Craiova (603 mil. euro), spitalele promise de PSD cu bani europeni încă din 2015. Guvernul, prin ministerul Fondurilor Europene, s-a angajat în construcția spitalului județean Sibiu – o investiție anume proiectată de administrația județeană liberală pentru a se putea califica la finanțare europeană. Pe fondul crizei sanitare, 1,2 miliarde euro, fonduri europene nerambursabile, au finanțat deja în acest an dotarea spitalelor din România.În martie 2020,(25% din lucrările la primul troson sunt deja executate). În septembrie, Guvernul PNL a obținut de la Comisia Europeană, o primă alocare pentru finanțarea din Fondul de Coeziune ace va traversa Carpații.Guvernarea PNL a deschis în vară și calea către finanțare europeană a racordării populației la rețeaua de gaze naturale – facilitate de care polonezii și ungurii beneficiau încă din 2014. Programul „Reclădim România” a alocat un miliard euro fonduri europene pentru extinderea rețelei și racordarea gospodăriilor românilor la gaze naturale.În primul an de guvernare, administrația liberală a luat atât măsuri de urgență, pentru a putea salva de la dezangajare sume importante și a reuși, în ciuda marilor întârzieri, cheltuirea a cât mai multor fonduri alocate pe exercițiul 2014 – 2020, cât și măsuri pe termen lung, menite să întărească decisiv rata de absobție și capacitatea și viteza de implementare. Transformarea celor opt Agenții de Dezvoltare Regională în autorități de management ori trecerea în atribuțiile autoritățior locale a unor importante proiecte de infrastructură ce pot fi finanțate cu bani europeni, precum centurile ocolitoare, sunt decizii de descentralizare luate de guvernarea liberală. Se vor dovedi cruciale în anii care vin.Criza sanitară a dat peste cap economiile europene. Uniunea Europeană s-a repliat și a contraatacat: a întărit bugetul multianual 2021-2027 și, în plus, până în 2024, a introdus, temporar, o măsură de urgență: 750 miliarde euro pentru redresarea economiilor europene. României îi vor reveni– fonduri nerambursabile și acces la împrumuturi în condiții foarte avantajoase. Așa a ajuns România într-o conjunctură fără precedent în istorie, favorabilă investițiilor în dezvoltare. Anticipând aceast context, Guvernul Orban a lansat în varăA fost o schimbare radicală de paradigmă privind dezvoltarea economică, de la consum la investiții, a fost continuarea firească a ceea ce demonstraseră, în ultimul deceniu, administrațiile locale PNL:O simplă analiză a sumelor uriașe ce pot fi acccesate (doar pentru structura de transport – autostrăzi, drumuri expres, metrou și căi ferate – sunt), a termenelor foarte strânse de depunere a proiectelor, semnare a contractelor și implementare și a reformelor structurale care trebuie să acompanieze fiecare nouă investiție (sunt impuse cerințe pentru digitalizare și tranziție către o economie „verde”) dă măsura provocării anilor ce vin în privința finanțării europene.Din 2021, când epidemia va fi stăpânită, statele UE se vor dezvolta rapid prinCu PSD, s-ar mări decalajul dintre România și celelalte state și va fi imposibil de recuperat în viitor.Pentru a putea folosi eficient suma de, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, spune căMinistrul Fondurilor Europene a gândit, alături de Ilie Bolojan, strategia care a transformat Oradea cu fonduri europene, iar ca ministru în Guvernul Orban a reușit deblocarea marilor proiecte de infrastructură finanțate cu fonduri comunitare.În 6 decembrie, coșmarul incompetenței și blocajelor PSD va fi lăsat în urmă, căci România areprin modelul liberal al investițiilor cu fonduri europene, singurul cu succes dovedit. Trendul actual al investițiilor în dezvoltarea țării trebuie accelerat prin reformarea instituțiilor birocratizate care încetinesc ritmul de absorbție și prin sprijinirea Guvernului și Președintelui cu o majoritate solidă în Parlament.