Timiş: Dominic Fritz şi Alin Nica au decis prelungirea perioadei de negociere pentru semnarea protocolului administrativ

Potrivit declaraţiilor celor doi parteneri politici de după alegerile locale, ei vor să parafeze o înţelegere "despre majorităţi stabile şi asumate" în administraţiile judeţeană şi locală din Timişoara."Am avut mai multe conversaţii cu Dominic Fritz în ultimele zile. Am decis împreună să prelungim perioada de negociere în speranţa că vom ajunge la o înţelegere între PNL şi USR PLUS despre majorităţi stabile şi asumate atât în Consiliul Judeţean, cât şi în Consiliul Local Timişoara. Suntem conştienţi de responsabilitatea mare cu care timişorenii şi timişenii ne-au încredinţat în 27 septembrie şi hotărâţi să transformăm Timişoara şi Timişul, împreună", a declarat Alin Nica într-o postare pe facebook.Protocolul care trebuia semnat joia trecută a intrat în impas.Dominic Fritz a anunţat după eşuarea semnării protocolului că le dă termen liberalilor timişeni până luni să se decidă dacă vor să formeze împreună cu Alianţa USR PLUS o majoritate în forurile legislative local şi judeţean, parafată prin semnarea unui parteneriat administrativ, în cazul unui răspuns negativ, edilul ales "fiind nevoit" să găsească "alte opţiuni"."Până luni seara vreau să ştiu foarte clar dacă răspunsul PNL va fi da sau nu, dacă PNL sub conducerea lui Alin Nica vrea să facă alianţă cu noi. Dacă nu, va trebui să văd alte opţiuni. O să trebuiască să văd, eu încă nu vreau să mă gândesc la alte opţiuni (...). Tocmai de aceea nu înţeleg de ce mai au ei nevoie să se gândească până la alegerile parlamentare", spunea Dominic Fritz.Nica a anunţat, ulterior, că agreează un nou tip de politică, bazată pe nevoile oamenilor, şi de aceea le-a cerut celor din USR PLUS să discute la început proiecte şi abia apoi funcţiile politice, ceea ce i-a nemulţumit pe aceştia, iar "reacţia lui Dominic Fritz a fost să mototolească protocolul şi să-l arunce"."Reacţia aceasta m-a şocat cu atât mai mult, cu cât am colegi din Germania, nu am văzut-o pe Merkel să aibă astfel de ieşiri, dar eu o pun pe seama influenţei nefaste a bucureşteanului Cătălin Drula, care doreşte să transforme politica locală în bâlciul bucureştean", a afirmat Alin Nica, în conferinţa de presă de vineri.În altă ordine de idei, învestirea în funcţie a primarului ales, Dominic Fritz, care trebuia să aibă loc marţi, se amână, întrucât validarea mandatului său a fost contestată în instanţă de trei timişoreni, iar Tribunalul Timiş va judeca mâine contestaţia, potrivit Agerpres.