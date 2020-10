Decebal Făgădău a demisionat din PSD, după ce a aflat că a fost trimis în judecată de DNA

Făgădău a scris pe pagina sa de Facebook că a aflat din presă că DNA l-a trimis în judecată, anunţând totodată că demisionează din PSD, potrivit Agerpres.„Dragii mei, Astăzi am aflat din presă că DNA m-a trimis în judecată într-un dosar în care sunt acuzat de o faptă pentru care nu mă fac vinovat. Am primit vestea în timp ce îmi completam dosarul de candidat pentru un loc eligibil în Parlamentul României. Am fost, sunt şi voi fi un om corect şi demn, indiferent de circumstanţe. Şi nu voi accepta să le fac rău celor din jurul meu sau să ies cu capul plecat! Demisionez din Partidul Social Democrat”, a transmis Decebal Făgădău.Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DNA, în faţa instanţei vor răspunde şi un arhitect, dar şi un administrator al unei societăţi comerciale, pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că cei şase, funcţionari în cadrul Primăriei Constanţa, în cursul anului 2013, ar fi reautorizat, în mod nelegal, construirea unui imobil de lux deja ridicat în proporţie de 95% pe plaja din Mamaia, pentru care, anterior, autorizaţia de construire iniţială fusese anulată definitiv şi irevocabil de instanţa civilă.