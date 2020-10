Fiul lui Piedone, candidat PSD pe loc eligibil la Camera Deputaților, la Suceava

Potrivit unui comunicat al PSD Suceava, filiala a depus miercuri la Biroul Electoral Județean listele de candidați pentru Senat și Camera

Deputaților.



La Senat, lista este deschisă de președintele Organizației Județene a PSD Suceava, actualul senator loan Stan, acesta fiind urmat de secretarul executiv al organizației loan Cristian Șologon și de dna Gabriela Mihai, actual consilier județean și director al Școlii Generate nr. 1 din Suceava. Lista este completată de Gabriel Costache, Cristian Macsim și Cezar loja.







La Camera Deputaților, lista este deschisă de actualul deputat Eugen Bejinariu, acesta fiind urmat de fostul prefect Mirela Elena Adomnicăi și de Popescu Vlad.







"Astfel, PSD Suceava vine in fața alegătorilor cu oameni care au contribuit prin munca lor la dezvoltarea comunităților de unde provin, cu oameni care și-au făcut treaba in funcțiile deținute, niște oameni ai faptelor, care au demonstrat de-a lungul timpului că pot aduce un plus de valoare în viața politică și administrativă a țării", susțin reprezentanții PSD Suceava.





Potrivit presei locale, Vlad Popescu nu are nicio legătură cu județul Suceava. El este fiul lui Cristian Popescu Piedone şi liderul PPU-SL sector 5 Bucureşti, iar locul 3 pe lista PSD este considerat eligibil.Potrivit stirisuceava.net , președinte al organizației PPUSL Sectorul 5, Vlad Popescu se va afla pe poziția a treia pe lista de candidați pentru Camera Deputaților a Partidului Social Democrat Suceava în urma negocierilor purtate de cele două formațiuni politice la nivel național.Vlad Popescu a devenit cunoscut după ce firma pe care o deține a încheiat mai multe contracte cu instituții subordonate Primăriei Sectorului 4 în perioada în care tatăl său, Cristian Popescu Piedone, era primar. Vlad Popescu a fost cercetat de procurori și pentru că a plătit o chirie de 7 bani pe zi pe metrul pătrat pentru un teren închiriat în parcul Lumea Copiilor, amintește publicația locală.