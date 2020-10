USR despre decizia ca Emanuel Ungureanu să fie cap de listă la Buzău la alegerile parlamentare: A fost printre cei mai activi deputați și trebuie să continue munca din Parlament

Camera Deputaților:





Emanuel Ungureanu și-a anunțat săptămâna aceasta plecarea din USR Cluj într-o altă filială USR, după ce Alianța USR-PLUS Cluj l-a pus abia pe poziția 5, loc neeligibil, pe lista de candidați la alegerile parlamentare. Emanuel Ungureanu a acuzat un "măcel politic" la alegerile interne din USR-PLUS Cluj."Mă onorează încrederea și susținerea colegilor mei din Alianța USR-PLUS Buzău care mă sprijină să reprezint comunitatea buzoienilor în următorii 4 ani în Camera Deputaților. Sunt convins că voi lucra alături de colegii mei din USR-PLUS Buzău ca o echipă puternică și vom convinge buzoienii că noi înțelegem politica ca un mijloc de a rezolva problemele oamenilor și de a-i reprezenta cu cinste și demnitate. Am venit cu entuziasm și energie bună să sprijin sistemul sanitar din Buzău, să ofer soluții pentru tinerii care vor să găsească un trai decent în acest județ și să lupt împreună cu oamenii de bună credință din Buzău împotriva corupției din administrația publică locală", spune Emanuel Ungureanu."Decizia filialelor USR și PLUS Buzău de a-l invita pe Emanuel să deschidă lista candidaților din județ alături de Mihai Moraru, arată hotărârea noastră de a propune buzoienilor o listă credibilă care să confirme asumarea pentru o altfel de politică. Emanuel Ungureanu a fost printre cei mai activi deputați din actuala legislatură și trebuie să continue munca din Parlamentul României. În calitate de deputat a efectuat vizite neanunțate în peste 80 de spitale din țară în ultimii ani, constatând si denunțând public situatia precară a sistemului sanitar. O situație pe care o regăsim si în județul Buzău, unde avem spitale total nepregătite pentru a oferi servicii medicale de calitate sau pentru a oferi asistență medicală de calitate pentru pacienții infectați cu Sars Cov 2 sau care au alte afecțiuni", a declarat Irinel Cârstea, președintele USR Buzău.Alianța USRPLUS Buzău a finalizat vineri, 16.10.2020, listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 6 decembrie.USR PLUS le propune buzoienilor o echipă de candidați cu experiență consistentă în domenii de activitate importante (antreprenoriat, educație, sănătate, expertiză financiară), cu reprezentativitate atât pentru mediul urban cât și pentru mediul rural, respectând egalitatea de gen și promovând tinerii în politică.La invitația filialelor USR si PLUS Buzău, lista pentru Camera Deputaților este deschisă de Emanuel Ungureanu, deputat și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Emanuel Ungureanu este una dintre cele mai importante voci care luptă de peste 18 ani pentru un sistem sanitar curățat de corupție și incompetență.Emanuel Ungureanu se află la primul mandat de parlamentar și a fost, în ultimii 4 ani, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. El a fost inițiatorul unor proiecte importante pe zona sănătății, cea mai importantă dintre ele fiind o nouă lege a transplantului.Potrivit propriului raport de activitate prezentat recent, Emanuel Ungureanu a făcut, în mandatul său, vizite neanunțate în 80 de spitale din întreaga țară, semnalând nereguli și condiții improprii de tratament pentru pacienți.Emanuel Ungureanu este și denunțătorul medicului Mihai Lucan în mai multe dosare penale care vizează neregulile de la Institutul de Urologie şi Transplant Renal din Cluj și din domeniul transplantului. Acuzațiile lui Emanuel Ungureanu la adresa lui Lucan, fost director al institutului, merg de la delapidarea institutului până la trafic de organe.Tot el a făcut public, iarna trecută, cazul pacientei chirurgului Mircea Beuran, arsă pe masa de operație la Spitalul Floreasca, pacientă care a murit câteva zile mai târziu.Înainte de a fi deputat, Emanuel Ungureanu a lucrat ca asistent social în cadrul Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj. În paralel, în anul 2007, a înființat Asociația pentru Solidaritate și Empatie 'Delia Grădinaru', dedicându-se îngrijirii copiilor și tinerilor cu insuficiență renală cronică, dependenți de dializă, unii dintre ei aflați pe listele de așteptare pentru transplant renal.La Senat, lista USR-PLUS Buzău este deschisă de Președintele PLUS Buzău, Moraru Mihai Răzvan, antreprenor de 11 ani în domeniul agricol, dezvoltând la vârsta de 28 de ani una dintre cele mai importante companii naționale în domeniu. Este promotorul agriculturii ecologice și dezvoltării durabile, reușind atragerea mai multor finanțări europene pentru investiții in Jud Buzău.În același timp, a fost implicat în mai multe proiecte sociale destinate copiilor defavorizați, pentru a facilita si susține accesul acestora la sistemul educațional, primind în 2019 recunoașterea activității prin "Premiul pentru susținerea Filantropiei", la Gala "Oameni pentru Oameni"."În 11 ani de antreprenoriat m-am lovit de foarte multe ori de legi neadaptate nivelului de dezvoltare al societății, de vidul legislativ sau de o supralegiferare. Proiectele pe care mi le asum și pe care le voi propune în Parlament sunt axate pe axe principale : măsurile anti-sărăcie, susținerea antreprenoriatului și a IMM-urilor mici și medii, dezvoltarea agriculturii și susținerea mediului rural, educație și sprijinirea copiilor defavorizați, dezvoltarea zonei turistice a Jud. Buzău, pentru a avea obiective incluse în lista zonelor de interes național. Le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată și îi asigur pe buzoieni de toată implicarea echipei USRPLUS pentru ne construi o comunitate puternică", a declarat Moraru Mihai Razvan.USR-PLUS Buzău își va prezenta programul propus și asumat pentru alegerile parlamentare, inițiativele legislative asumate de candidați, dar și măsurile programului de guvernare al Alianței USR-PLUS.Emanuel-Dumitru UngureanuDenisa CobanMarius SudituDaniela BadeaLăcrămioara MinciunăCorneliu BaldovinAdriana SusmaMoraru Mihai RazvanLiliana SerbănicaRamona Fătu