Primarul ales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, va încerca să obţină validarea mandatului la Tribunal

"Dacă aş fi avut cel mai mic dubiu că mă aflu într-o stare de incompatibilitate sau de ilegalitate, nu aş fi candidat", a arătat Astrid Fodor.





Judecătoria Sibiu a respins vineri, validarea primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor , informează un comunicat de presă al instanţei.



"Se aduce la cunoştinţă publică faptul că, prin încheierea pronunţată la Judecătoria Sibiu în camera de consiliu, la data de 16.10.2020, în dosarul nr. 9486/306/2020, a fost respinsă cererea formulată de Biroul Electoral al Circumscripţiei Municipale Sibiu - nr.1, pentru validarea mandatului de primar al municipiului Sibiu, atribuit doamnei Astrid Cora Fodor, în urma alegerilor locale desfăşurate la data de 27 septembrie 2020", se arată în comunicatul Judecătoriei Sibiu.



Potrivit sursei citate, "a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de intervenţie formulată de doamna Astrid Cora Fodor".



Împotriva hotărârii se poate face apel în termen de două zile, potrivit Judecătoriei Sibiu.



Astrid Fodor a candidat, pe 27 septembrie, pentru funcţia de primar al municipiului Sibiu, din partea Forumului Democrat al Germanilor din România, câştigând alegerile cu un procent de 43,05%, fiind urmată de candidatul liberal, Adrian Bibu, care a obţinut 31,13% din voturi, potrivit rezultatelor finale ale Biroului Electoral Judeţean.



Agenţia Naţională de Integritate anunţa, recent, că a comunicat către entităţile care validează mandatele aleşilor locali date şi informaţii referitoare la candidaţii la alegerile locale care se află sub interdicţia de 3 ani de a ocupa o funcţie eligibilă, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010.



Pe această listă se află şi primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.



Potrivit ANI, Astrid Fodor s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 septembrie 2012 - 3 iulie 2014, întrucât a deţinut simultan funcţia de viceprimar al municipiului Sibiu şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional "Samuel von Brukenthal" Sibiu.

"Am considerat că este important ca mesajul nostru să ajungă la sibieni, mai ales la cei care în 27 septembrie ne-au acordat încrederea votându-mă pentru poziţia de primar al Sibiului. Personal, consider această decizie profund ilegală. (...) Bineînţeles că eu sper că voi câştiga. Nu pot să cred că se continuă în acest mod şi la Tribunalul Sibiu. La Tribunalul Sibiu sunt judecători cu mai multă experienţă, competenţi şi am toată încrederea că se vor apleca asupra tuturor documentelor pe care le vom depune la dosar", a declarat primarul ales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, vineri, într-o conferinţă de presă.Fodor a precizat că ea nu a ştiut înainte de a-şi depune dosarul de candidatură pentru al doilea mandat de primar al Sibiului că ar fi incompatibilă.