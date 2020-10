Dăncilă se cere pe listele PSD: Prezenţa mea va arăta că Liviu Dragnea nu mai are nicio influenţă în PSD

​„Am spus că încă mai are influenţă Liviu Dragnea în Teleorman că a vorbit cu unii lideri judeţeni pentru a nu mă regăsi pe liste. (...) Nu ştiu dacă la nivel central, refuz să cred că la nivel central cineva păstrează legătura cu Liviu Dragnea. Eu cred că nu şi cred că tocmai prezenţa mea pe liste va arăta că Liviu Dragnea nu mai are nicio influenţă în PSD”, a spus Dăncilă, la Digi 24.Fostul premier a precizat că ar putea să candideze pe listele din alt județ, dacă la Teleorman nu-și va găsi locul.„Iau în calcul orice variantă, dar având în vedere declaraţiile preşedintelui PSD Marcel Ciolacu nu cred că va da satisfacţie celor care efectiv s-au opus să fiu pe lista la parlamentare şi aici mă refer la Liviu Dragnea. Nu am vorbit cu nimeni, nu mi-a spus nimeni că nu trebuie să candidez la alegerile parlamentare. Am vorbit cu domnul Ciolacu despre eventualitatea candidaturii la Parlamentul României, de altfel subliniat şi de preşedintele PSD, domnul Marcel Ciolacu”, a mai spus Dăncilă, întrebată dacă ia în calcul să nu se regăsească pe lista PSD la parlamentare.Întrebat la începutul săptămânii trecute, dacă Viorica Dăncilă se va regăsi pe listele partidului la alegerile parlamentare, Marcel Ciolacu a răspuns: „ţinând cont că a fost prim-ministrul României, cred că da, dar e decizia organizaţiei de la Teleorman”.La ultima şedinţă, Consiliul Politic Naţional al PSD a decis ca şefia organizaţiei PSD de femei să fie preluată de senatoarea Doina Federovici, în locul Vioricăi Dăncilă, care conducea filiala.