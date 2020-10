Instanța a anulat renumărarea voturilor în Botoșani, unde candidatul PSD a câștigat primăria la o diferență de 16 voturi

Renumărarea voturilor a fost dispusă la cererea candidatului PNL la funcţia de primar al municipiului Botoşani, actualul primar Cătălin Flutur, însă hotărârile BECM au fost contestate de candidatul PSD, Cosmin Andrei.





"Admite cererile de anulare a Hotărârilor nr. 200/29.09.2020 şi nr. 205/30.092020 emise de Biroul Electoral de Circumscripţie municipală nr. 1 Botoşani formulate de reclamanţii Cosmin Ionuţ Andrei şi Cojorariu Berenţan Elena Paula în contradictoriu cu pârâtul BECM nr. 1 Botoşani şi, în consecinţă, respinge cererile de intervenţie accesorie formulate de Flutur Cătălin-Mugurel şi PNL privitoare la aceste hotărâri. Dispune anularea Hotărârilor nr. 200/29.09.2020 şi nr. 205/30.09.2020 emise de Biroul Electoral de Circumscripţie municipală nr. 1 Botoşani", precizează Tribunalul.





Primarul în exerciţiu, Cătălin Flutur, a transmis, joi, printr-un comunicat de presă, că va ataca cu recurs hotărârea Tribunalului Botoşani.





"Era o decizie oarecum previzibilă, în condiţiile în care documentele pe care le-am putut prezenta în primă instanţă au fost relativ puţine, atâtea câte am avut la dispoziţie la momentul respectiv. Între timp am obţinut zeci şi zeci de probe concrete, indubitabile, referitoare la nereguli mari petrecute în cadrul procesului electoral. Vom depune în recurs toate aceste probe, care arată cum s-au produs neregulile şi chiar oferă indicii privind fraudarea alegerilor. Rezultatul real al votului exprimat de botoşăneni este cu totul altul şi vom ajunge la el cu ajutorul justiţiei. Va fi o lecţie dură şi pentru cei care cred că pot deturna voinţa cetăţenilor pe căi necinstite. Am depăşit vremurile în care funcţiona principiul lui Stalin că important este nu cum votează oamenii, ci cine numără voturile", a afirmat Flutur.





Liberalul Cătălin Flutur a pierdut alegerile pentru funcţia de primar al municipiului Botoşani la o diferenţă de 16 voturi în favoarea social-democratului Cosmin Andrei.