Ciolacu face presiuni asupra Gabrielei Firea să scape de Roman, Dragomir și Iordănescu din Consiliul General (surse) / Roman: M-am retras de pe lista PSD de consilieri

Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu i-au cerut Gabrielei Firea să-i convingă pe Petre Roman, Dumitru Dragomir și Anghel Iordănescu să se retragă de pe lista consilierilor generali aleși pe lista PSD, au declarat pentru HotNews.ro surse social-democrate. De precizat este că Firea a fost cea care a făcut lista pentru consilierii la primăria Capitalei fără a se consulta cu partidul.







UPDATE Petre Roman a confirmat pentru HotNews.ro că s-a retras de pe lista PSD de consilieri.







Conducerea PSD ar fi informat-o pe aceasta că nu dorește să-și asocieze imaginea cu cele trei persoane publice.







Până acum, Petre Roman ar fi anunțat-o pe Firea că se retrage de pe lista PSD. "Dragomir și Iordănescu nu doresc să renunțe dar este problema doamnei Firea. Ea i-a propus, ea să rezolve. PSD nu-i poate susține. Conducerea vrea alte nume pentru Consiliul General", au explicat sursele citate.



Informația apare în contextul în care în interiorul PSD se pregătesc listele pentru alegerile parlamentare iar Gabriela Firea a primit susținerea publică a conducerii pentru un post de senator.





În urmă cu câteva zile Daniel Pancu și Cornel Dinu, propuși de Firea pe lista PSD la Consiliul General au anunțat public că se retrag.





În Consiliul General al Municipiului București, PSD a obținut 21 de mandate, USR-Plus - 17, PNL - 12, PMP - 5.

Gabriela Firea

Petre Roman

Elisabeta Lipă

Corneliu Constantin Dinu

Dumitru Dragomir

Anghel Iordănescu

Mariana Monica Davidescu

Daniel Gabriel Pancu

Sorin Ilieșiu

Ioana Stoica

Vasile Luliu Petrariu

Aurelian Bădulescu

Marius Adrian Pavel

Valeriu Nicolae Luhan

Honorius Circa

Marius Cătălin Maxim

Cristian Marian Olteanu

Mihaela Enciu

Anca Daniela Raiciu

Ancuța Sorina Comănici

Lazăr Neacșu

"M-am retras de pe lista de consilieri în urma unei discuții cu doamna Firea și conducerea PSD. Motivul pentru care am luat această decizie ține de faptul că doamna Firea a pierdut primăria Capitalei. Eu am acceptat să fiu pe lista la CG pentru cele 2 proiecte de suflet pe care le aveam cu doamna Firea. Acum acestea nu mai pot fi realizabile prin urmare am ales să mă retrag", a declarat Petre Roman pentru HotNews.ro.În CGMB PNL și USR-Plus au împreună 29 de mandate din 55, adică o majoritate simplă. Chiar și dacă ar intra în alianță locală cu PMP (5 mandate), tot nu se poate obține majoritatea calificată (2/3 = 37 voturi) întrucât ar avea în total doar 34 de voturi.