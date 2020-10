Tudorache, chemat la audierieri la Secția specială în scandalul alegerilor: „Mă cheamă să dau mai multe detalii”

„La Secţia de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie am depus solicitarea, de aceea sunt convocat acolo. Pentru că e procuror (Nicolae Sprîncu - n.r.), ei sunt abilitaţi să judece. Am făcut şi la Parchetul General şi la Secţia de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie. Am făcut plângere deoarece Dan Barna a fost lăsat să intre şi era interzis să intre în biroul electoral şi faptul că le-a permis să intre fără să aibă un act în prealabil din partea biroului electoral, atunci când erau peste saci. Mă cheamă să dau mai multe detalii”, a precizat Dan Tudorache, vineri pentru News.ro.Întrebat dacă va fi chemat la audieri şi procurorul Nicolae Sprîncu şeful BES 1, Daniel Tudorache a răspuns: „Bănuiesc că îl vor chema şi pe preşedintele biroului electoral Sector 1. Nu ştiu când. Pe mine m-au chemat luni la ora 13.00”.Biroul electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1 Municipiul Bucureşti a venit joi cu precizări în legătură cu imaginile apărute în spaţiul public şi spune că, imaginile filmate în noaptea de 28 spre 29 septembrie apar preşedintele BES 1 şi preşedintele secţiei de votare pentru a ridica sacul care conţine semnăturile votanţilor. „Alături de aceştia se aflau şi reprezentanţi USR-PLUS, care în conformitate cu dispoziţiile art. 98 alin. 4 din Legea nr. 115/2015, au solicitat să participe la procedură, cerere admisă de către preşedinte tocmai pentru a se asigura transparenţa procesului electoral”, precizează sursa citată.BES 1 adaugă că activităţile desfăşurate în interiorul încăperii au avut ca obiect exclusiv ridicarea unui sac care conţinea lista cu semnăturile votanţilor, sac care a fost înmânat preşedintelui secţiei de votare. „Ulterior, semnăturile de pe listele electorale au fost numărate din nou de către preşedintele secţiei de votare, sub coordonarea unui membru al Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1, pentru a verifica dacă acestea coincid cu semnăturile notate pe procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării, conform dispoziţiilor art. 6 din hotărârea nr. 98 din 15.09.2020 a BEC”. BES 1 mai spune, referitor la prezenţa liderului USRDan Barna în incinta sediului biroului electoral de sector că acesta s-a prezentat în noaptea de 28 spre 29 septembrie pentru a solicita informaţii cu privire la stadiul verificării proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor alegerilor, „posibilitate pe care o avea orice persoană, întrucât în acea încăpere se afla şi registratura Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1”. În schimb, Dan Barna a declarat că imaginile apărute în spaţiul public, cu oameni care caută între sacii cu buletinele de vot, că a fost o activitate „firească” şi că au fost „o grămadă de minciuni” despre aceste imagini. (Sursa : News.ro