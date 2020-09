Fost președinte al PSD Cluj cere demisia actualei conduceri: UTC-iștii blatiști trebuie să-și facă seppuku politic

„Rezultat dezastruos al PSD Cluj la alegerile locale: UTCiștii blatiști care conduc organizația trebuie să-și facă seppuku politic! Am așteptat 72 de ore o reacție bărbătească, de minim bun simț din partea conducerii și anume demisia de onoare, după rezultatul dezastruos din 27 septembrie: am pierdut 22 de primari, toate municipiile și șapte consilieri județeni. Evident că onoarea este ultimul cuvânt din dicționarul politic al celor care au nășit și format conducerea PSD Cluj în ultimele trei luni. Este și demisia de onoare un gest mare, greu de înțeles, acceptat și aplicat de caracterele mărunte din politică”, scrie pe Facebook Horia Nasra.El afirmă că la Cluj s-a dorit în ultimele luni un „PSD blând, revenirea la tradiționalul blat, la politica partajată, la frica de a-i critica pe Emil Boc și Alin Tișe, atât sub conducerea falimentară a dlui. Șimon, cât și ulterior sub mâna sa dreaptă, Cordoș”.„Modul rușinos în care au făcut listele, în special cea de la Consiliul Județean Cluj, întoarcerea la tradiționalul blat à la Cluj, smerenia în fața PNL și nu în ultimul rând imaginea dezastruoasă a conducerii îmbătrânite a PSD Cluj, cu iz penal și reminescențe UTCiste, au dus la acest rezultat rușinos, cel mai slab rezultat al PSD Cluj la alegerile locale. În ultimii ani, lupta mea cu liderii PNL Cluj a fost totală, cu Emil Boc și Alin Tișe, însă gulerele albe care gravitează organizația, prin sondaje și cifre mincinoase, au scos din burtă un candidat la Consiliul Județean Cluj, blânduț, numai bun pentru o canastă spartă cu liberalii clujeni. Și eu și alți tineri am fi acceptat o luptă totală, uninominală, cu Alin Tișe în cazul meu, sau cu Emil Boc în cazul altora, însă, nu-i așa, domnule Vasile Dâncu, atunci când stați în sondajele dumneavoastră, este prea umilitor să vă aventurați într-o bătălie electorală uninominală cu Emil Boc, nu? Ce este de făcut? Demisia de urgență a repetenților politici din 27 septembrie, a celor care nu au înțeles că în 2020 clujenii vor să fie respectați. Respectați, nu prin politicieni îmbătrâniți de blaturi, cu iz penal și parteneri ai Noii Drepte, ci prin oameni noi, cu o viziune europeană, tânără, cu o agendă concretă a modului în care trebuie dezvoltate comunitățile noastre”, adaugă deputatul social-democrat.​