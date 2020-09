Băsescu, despre posibile alianțe PMP pentru parlamentare: Nu o să mergem cu căciula în mână nici la PNL, nici la USR

Traian Băsescu spune, întrebat dacă PMP ia în calcul alianţe la alegerile parlamentare din 6 decembrie, că nu o să meargă cu căciula în mână la nimeni, nici la PNL, nici la USR”. Legat de o posibilă candidatură a sa la alegerile generale, Băsescu a spus: "Nu cred că electoratul acceptă lucrul acesta. Pe de o parte electoratul, pe de o parte eu".

"Nu o să mergem cu căciula în mână la nimeni. Nici la PNL, nici la USR. PMP a dovedit că are potenţial de a trece pragul, iar acum este mult mai consolidat. Vom fi prezenţi în 21 de consilii judeţene, ceea ce pentru noi e mult. Acum am câştigat 50 de primării. E important pentru un partid care se coagulează acum”, a declarat Traian Băsescu, întrebat marţi, la Digi 24, dacă PMP are în vedere alianţe la alegerile generale.





Întrebat dacă va candida la alegerile parlamentare, Traian Băsescu a răspuns: "Nu cred că electoratul acceptă lucrul acesta. Pe de o parte electoratul, pe de o parte eu. Dacă o să îl aveţi pe Eugen Tomac în emisiune vreodată, la vremea când aveam 17%, atunci îi spuneam să nu ne bucurăm, este previzibil un tsunami. Iar cu 3 zile i-am spus – va fi un tsunami anti-Firea şi se vor duce voturile către cei mari. Singurele partide care au rămas în picioare au fost partidele mari - PSD, PNL şi USR şi s-a salvat PMP trecând pragul de 5%”.