PSD analizează eșecul de la Capitală / Firea: Când ai succes este al echipei, când pierzi este al tău și trebuie să ți-l asumi

Conducerea PSD s-a reunit, marți în format restrâns la sediul din Kiseleff pentru a analiza rezultatul scrutinului din 27 septembrie, în special cel din București. La ședința informală se așteaptă ca liderii social democrați să discute și despre eventuale sancțiuni la adresa celor care au pierdut alegerile. La întâlnire participă și Gabriela Firea care a declarat că nu are ce să își reproșeze ci dimpotrivă, aceasta susține că scorul pe București a fost mai mare decât cel al partidului.





Firea a lansat acuzații la adresa lui Victor Ponta și Robert Negoiță că nu au vrut să facă o alianță de stângă care să o susțină pentru primăria Capitalei.







De altfel, surse social democrate au declarat pentru HotNews.ro că Gabriela Firea este nemulțumită de faptul că Marcel Ciolacu l-a invitat public pe Robert Negoiță să se reîntoarcă în PSD.







"Conducerea PSD București și conducerea PSD național nu am ce să le reproșez. M-au sprijinit cum au putut dar fiecare era ocupat de campanie din județul său. Nu am să ma plâng de implicarea lor... Știți cum este, când ai succes este al echipei, când pierzi este al tău și trebuie să ți-l asumi și eu îmi asum cu demnitate acest rezultat. Să știți că eu nu fug de răspundere, n-am fugit niciodată de răspundere și nu am de ce să mă rușinez, am obținut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea", a declarat Firea la sediul Kiseleff, înaintea ședinței PSD.







La întâlnire participă Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Sorin Grindeanu, Vasile Dîncu, Dan Tudorache și Gabriela Firea.