Firea: Soţul meu l-a sunat pe Orban în noaptea alegerilor şi l-a întrebat de ce m-a demonizat

“Am obţinut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea, că am o caracatiţă. Vreau să văd caracatiţa când va ajunge domnul Dan şi va căuta caracatiţa, va chema caracatiţa la şedinţă. Nu există o caracatiţă, acelea au fost minciuni de campanie. Când soţul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor şi l-a întrebat de ce a ales calea urâtă a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat, e convins că a făcut bine, e convins că pentru bucureşteni e mai bine să fie domnul Dan faţă de mine care inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă şi de implicare. Şi domnul Orban a spus: ”Măi Florine, dar erau declaraţii politice”. Dacă în cadrul unor declaraţii politice poţi să demolezi un om şi poţi să spui numai minciuni, atunci această politică este murdară”, a declarat marți Gabriela Firea, înaintea ședinței PSD de evaluare a alegerilor locale.Firea a explicat şi de ce nu a urmărit exit-poll-ul la sediul PSD.“În timpul săptămânii s-a luat această decizie de către echipa de comunicare, să urmăresc exit-poll-ul la primărie sau la PSD Bucureşti şi să se facă declaraţii de către conducerea naţională în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat în toată ţara. Dacă ar fi fost un rezultat bun al exit-poll-ului, să vin în jurul orei 21.30, după declaraţiile oficiale, să facem şi noi împreună o declaraţie de presă. Aşa s-a stabilit. Eu nu fug de răspundere, nu am fugit niciodată şi nu am de ce să mă ruşinez”, a mai afirmat Firea, citată de news.ro