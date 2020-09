Rezultate BEC Alegeri locale 2020: Gâdea (PSD) a câștigat mandatul de președinte de Consiliu Județean Teleorman, dar PNL a obținut un scor mai mare în CJ

Social-democratul Adrian Gâdea a câştigat mandatul de preşedinte al CJ Teleorman, el obţinând 71.198 de voturi, respectiv 42,90% din totalul celor 165.962 de voturi valabil exprimate, potrivit rezultatelor parţiale prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), transmite Agerpres.





Conform sursei citate, pe locul doi este reprezentantul PNL, Eugen Pîrvulescu - 67.758 de voturi, respectiv 40,82%.





"Dragi teleormăneni, vă mulţumesc pentru încrederea acordată mie şi echipei PSD Teleorman! Am pornit împreună pe un drum corect pentru Teleorman şi un trai mai bun pentru fiecare teleormănean! Îmi doresc să rămânem o echipă puternică, unită, care să aducă oamenilor mai multă bunăstare şi grijă pentru viaţa lor! Am reuşit să câştigăm alegerile locale în judeţul Teleorman pe baza a ceea ce am realizat împreună. Ne bucură şi ne onorează votul primit de cetăţeni, cărora le vom fi parteneri loiali", a scris, luni, pe pagina sa de Facebook, Adrian Gâdea.





În ceea ce priveşte componenţa CJ Teleorman, din totalul de 162.989 de voturi valabil exprimate, PNL a obţinut cel mai mare scor cu 70.016 voturi (42,95%), urmat de PSD cu 64.107 voturi (39,33%) şi Alianţa USR PLUS 6.135 (3,76%).