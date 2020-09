Rezultate alegeri locale 2020: La Galați, PSD a câștigat din nou. Pucheanu și Fotea, realeşi cu peste 50% din voturi (numărătoare paralelă)

Primarul Galaţiului şi preşedintele Consiliului Judeţean, social-democraţii Ionuţ Pucheanu şi Costel Fotea, au fost realeşi cu peste 50% din voturi, conform numărătorii paralele a PSD, relatează Agerpres.

"Conform numărătorii paralele, pot să vă anunţ că Ionuţ Pucheanu şi Costel Fotea sunt câştigători ai acestor alegeri cu un scor de peste 50%. Felicitări celor doi colegi ai mei pentru că au câştigat încrederea gălăţenilor şi sunt convins că ceea ce aşteaptă gălăţenii de la ei sunt lucruri care se vor face încă din zilele următoare", a declarat preşedintele PSD Galaţi, europarlamentarul Dan Nica.

Ionuţ Pucheanu a declarat presei că rezultatul său este de 56-57%, procentaj care reflectă că şi-a ţinut promisiunile făcute în urmă cu patru ani, când a câştigat alegerile cu doar 24%.

"Este o bucurie mare. Au fost emoţii ca la orice competiţie. Scorul acesta de peste 50% îmi arată că promisiunea făcută în 2016, când am câştigat cu 24%, aceea de a face tot ce-mi stă în putinţă spre a convinge cât mai mulţi cetăţeni că şi la Galaţi lucrurile pot merge într-o direcţie corectă şi că pot fi primarul tuturor gălăţenilor... Am ajuns după patru ani, alături de echipa pe care am coordonat-o, să scoatem un scor pe care competitorii mei îl credeau neverosimil până acum câteva ore. Acest scor mă obligă şi mai mult faţă de 2016, pentru că am mai mult de o jumătate dintre gălăţeni care mi-au acordat încrederea şi pe care sunt obligat să nu-i dezamăgesc. Le fac o promisiune, deşi rar fac promisiuni: următorii patru ani nu vor fi cu nimic mai prejos decât cei patru pe care deja i-am parcurs împreună", a spus Pucheanu.

La rândul lui, Costel Fotea a afirmat că scorul obţinut de el la aceste alegeri, 51-52%, îl onorează, dar îl şi obligă.

"Vreau să le mulţumesc gălăţenilor pentru că astăzi ne-au votat. Ne-au votat pentru că în ultimii patru ani am căutat tot timpul să găsim soluţii pentru problemele Galaţiului, pentru dezvoltarea judeţului. Acest scor ne onorează, dar în acelaşi timp ne obligă foarte mult, pentru că aşteptările sunt din în ce mai mari", a precizat Fotea.

Europarlamentarul Dan Nica a adăugat că la finalul numărătorii paralele speră ca PSD Galaţi să aibă mai mulţi primari decât în 2016, când a avut 40 de primari din 65 posibili.