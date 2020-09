USR acuză că într-o localitate din Gorj unii alegători au primit câte patru buletine de vot pentru primari

Alegeri locale 2020

Inspectoratul de Poliţie Gorj a întocmit două dosare penale, făcând cercetări pentru infracţiunea de fraudă în privinţa votului, relatează News.ro „La Mătăsari, în două dintre secţiile de votare, colegii noştri au observat, când s-au prezentat la vot, că au primit patru buletine de vot doar pentru primar şi câte unul pentru celelalte competiţii, adică s-au dat şapte buletine de vot, în loc de patru. S-a făcut o sesizare, au venit cei de la Poliţie, au discutat cu preşedinta secţiei de vot. Am solicitat sigilarea acelor urne şi înlocuirea cutiilor cu altele”, a declarat pentru News.ro preşedintele USR Gorj, Radu Miruţa.Acesta a precizat că propunerea venită din partea alianţei USR-PLUS a fost refuzată, iar procesul de votare continuă, folosindu-se aceeaşi urnă.„S-a refuzat şi s-a decis că diseară buletinele de vot din urne care vor fi în plus faţă de celelalte pentru Consiliul Judeţean şi Consiliul Local vor fi anulate. Este o chestiune fără niciun sens, pentru că nu se ştie ale cui vor fi cele anulate”, a precizat reprezentantul USR.Acesta a adăugat că USR a făcut sesizări la Poliţie cu privire la aceste situaţii.„Noi am anunţat Poliţia, colegii mei au făcut o plângere la Poliţie, rămâne ca entităţile care sunt răspunzătoare de astfel de situaţii să ia o măsură şi să garanteze că acele buletine de vot nu vor fi contorizate diseară”, a mai spus Miruţa.Purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Victor Tuhaşu, a declarat pentru News.ro că au fost deschise dosare penale privind situaţiile de la Mătăsari.„S-au întocmit două dosare penale cu privire la infracţiunea de fraudă la vot în localitatea Mătăsari”, a precizat oficialul IPJ Gorj.