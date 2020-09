Alegeri locale 2020. Gabriela Firea, la urne înainte de ora 7.00, cu 3 ore mai devreme față de ora anunțată / Nicușor Dan: Am votat cu sete ca să scoatem din PMB o caracatiță de interese / Iohannis: Vă invit să mergeți la vot

"E condiția obligatorie ca bucureștenii să iasă la vot dacă vor să aibă un primar bun ca mine", a mai spus Băsescu.

: "Sunt ferm convins că şi bucureştenii astăzi vor alege continuitatea şi vor alege oamenii care le-au fost alături în această perioadă dificilă şi vor vota cu oamenii care au realizări şi care nu fac promisiuni. Cred că perioada umilinţei faţă de medici, profesori, copii, părinţi şi bunici astăzi să ia sfârşit în România".

8.45 Liderul PMP, Eugen Tomac: "Am votat astăzi pentru experienţă, pentru competenţă, pentru mai multă transparenţă şi cred că, chiar dacă trecem printr-o perioadă foarte grea, trebuie să dăm dovadă de implicare şi să venim să votăm din convingere. Mi-aş dori foarte mult ca democraţia românească să nu mai sufere, exact aşa cum a suferit în această campanie şi este absolut esenţial să înţelegem că fiecare dintre noi are propria conştiinţă, are propriile convingeri".