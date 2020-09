​Alegeri locale 2020. Bătăliile în primele 10 cele mai mari orașe și ultimele calcule înaintea votului de duminică

Emoții mari la București

Nicușor Dan și Gabriela Firea sunt umăr la umăr în intențiile de vot ale bucureștenilor, potrivit ultimului sondaj Novel Research. Cu trei zile înaintea alegerilor locale, candidatul susținut de PNL, USR și PLUS era creditat cu 42%, iar primarul în funcție, susținut de PSD, cu 40%. Traian Băsescu, de la PMP, are o cotă de doar 9%.

Nici la sectoare lucurile nu sunt tranșate. Din calculele liberalilor și useriștilor, Clotilde Armand ar avea un ușor avans, la sectorul 1, față de Dan Tudorache, de la PSD.

La sectorul 2, candidații au trecut pe primul loc pe rând, Radu Mihaiu, deși fără notorietate, putând fi avantajat în condițiile în care electoratul PSD se împarte între Dan Cristian Popescu și Neculai Onțanu. Popescu însă, pe ultima sută de metri ar fi pe primul loc.

La sectoarele 3 și 4, Robert Negoiță și Daniel Băluță, primarii în funcție, au garantat un nou mandat.

La sectorul 5, inflația de candidați pe partea stângă – Daniel Florea, Marian Vanghelie și Cristian Popescu Piedone – l-ar putea pune în avantaj pe Cristian Băcanu de la PNL căruia nimeni nu-i dădea nicio șansă la începutul campaniei.

Emoții sunt și la sectorul 6, unde liberalul Ciprian Ciucu se luptă cu pesedistul Gabriel Mutu, primar în funcție. Calculele pentru penelist ar putea fi încurcate și de Ștefan Florescu de la PMP, a cărei organizație este puternică în sector.

Emil Boc rămâne favorit la Cluj Napoca

La Cluj Napoca, favorit rămâne Emil Boc de la PNL, care candidează pentru al cincilea mandat. În 2016, el a fost ales cu aproape 65% din voturi. În cursă mai sunt înscriși Valentin Claudiu Cuibus, de la PSD, cunoscut în special pentru perioada îndelungată în care a fost şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean, și deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Robu și Fritz își dispută primul loc în sondaje la Timișoara

La Timișoara, bătălia se dă între primarul în funcție, Nicolae Robu, de la PNL, și Dominic Fritz, de la USR-PLUS.

Sondajele lui Robu îl dau pe acesta în pole position, la diferență de peste 10 procente de Fritz. În calculele useriștilor însă Dominic Fritz l-a ajuns din urmă pe liberal, emoții fiind în privința mobilizării la vot.







La Iași, primarul în funcție, Mihai Chirica, ex-PSD, susținut acum de PNL, conduce detașat în plutonul candidaților la alegerile locale 2020, fiind creditat cu peste 40 de procente în intenția de vot.

El este urmat de Cosette Chichirău de la USR-PLUS care are un scor în jurul a 20%, în vreme ce Camelia Gavrilă de la PSD este cotată cu un procent în jur de 10%.

Olguța Vasilescu, din nou la Primăria Craiovei

Lia Olguța Vasilescu este favorită pentru primăria Craiovei, în estimările PSD aceasta având o intenție de vot de peste 60%.

Contracandidatul Olguței Vasilescu este Nicolae Giugea de la PNL, deputat din 2016 încoace.

La Brașov, luptă deschisă între PNL și USR-PLUS

În Brașov lupta se va da între PNL și USR-PLUS. Liberalii îl susțin pe George Scripcaru, actualul primar al orașului, care este considerat favorit pentru al cincilea mandat la conducerea Primăriei. Scripcaru este primar al orașului de la poalele Tâmpei din 2004, iar de numele acestuia se leagă o serie de dosare făcute de DNA, însă fără nicio condamnare. George Scripcaru a fost achitat în 3 dosare penale - dosarul „Skoda”, dosarul construcției din curtea Spitalului Județean Brașov și dosarul „Termoficarea”.

Alianța USR -PLUS îl propune pe senatorul USR Allen Coliban drept candidat la primăria Brașovului. Conform sondajelor locale, Coliban nu se bucură de prea multă notorietate.

La alegerile europarlamentare din 2019, USR-PLUS a obținut un rezultat mult mai bun decât PNL, cu 37,66% din voturi față de 21,93%, potrivit rezultatelor publicate pe pagina de Facebook a senatorului.

La Galați, actualul primar își apără scaunul

PSD îl susține pentru un nou mandat pe actualul primar Ionuț Pucheanu, creditat cu prima șansă în alegeri. PNL și USR au semnat la Galați un potocol de susținere reciprocă a candidaților. USR l-a propus pentru Primăria Galați pe Bogdan Rodeanu.

În cursă este și Marius Stan, fost primar USL al Galațiului, acum candidat Pro România.

Voloșevici, favorit în sondaje la Ploiești

Candidatul cel mai bine plasat în sondaje este avocatul Andrei Volosevici (PNL) care anunţă, prin sloganul său electoral, că se întoarce la primărie. Fost edil ales sub sigla PD-L în 2008, Volosevici a pierdut la scor mic al doilea mandat în 2012.

Al doilea în preferinţele alegătorilor din Ploieşti este, conform unui sondaj PNL, candidatul PLUS, Răzvan Enescu.

Omul de încredere a lui Bolojan, prima șansă la Oradea

La Primăria Oradea, candidează cu prima șansă actualul viceprimar Florin Alin Birta, din partea PNL, omul de încredere al lui Ilie Bolojan, care acum candidează la Consiliul Județean. De asemenea, în cursă s-a înscris şi fostul ministru al Sănătăţii Cseke Attila Zoltan (UDMR), din Guvernul Boc II. PSD a intrat în cursa pentru primăria Oradea cu Emilian Pavel (PSD).

La Brăila, actualul primar Marian Dragomir de la PSD este favorit înaintea alegerilor de duminică. Pentru Primărie, PNL a făcut alianță cu partidul Brăila Nouă și-l susține pe Lucian Căprariu.În cursă aleargă și Dorin-Silviu Petrea, Pro Romania, și Mihai-Cristian Isvoranu, USR.