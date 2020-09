Nicușor Dan: „Miza acestor alegeri este mai mult decât rezolvarea problemelor Bucureștiului, e vorba despre valori”

Recomandat de PNL

”Am ales Parcul Verdi pentru că este emblematic pentru corupția acestei administrații. Am vorbit în toată această campanie de corupție, am vorbit despre caracatița de interese de la Primăria municipiului București, oameni care nu au altă calificare decât a fi din aceeași gașcă cu cuplul Pandele-Firea”, a declarat Nicușor Dan în debutul conferinței sale.Acesta a oferit mai multe exemple de cazuri corupție ale administrației Capitalei, despre care a vorbit în această campanie electorală: afacerea Parcul Verdi, pentru care PMB a plătit 50 milioane de euro, de zece ori mai mult decât prețul pieței, afacerea celor 100 de tramvaie, în care o firmă turcească a fost favorizată, cu multe abateri de la lege, în fața unei firme românești, afacerea celor 400 de hectare de spații verzi transformate în spații construibile, dar și celebrele companii municipale, care au văduvit bugetul orașului cu 500 milioane de euro.”De aici vin problemele pe care bucureștenii le simt. Din incompetența și din interesele acestei găști care acționează în interesul propriu și nu în interesul bucureștenilor. (...) Pentru că ei niciodată nu o să apeleze la un specialist. Nici pentru trafic, nici pentru rezolvarea problemei căldurii, nici pentru rezolvarea problemei poluării, nici pentru a discuta cu mediul de afaceri. Pentru că nu sunt în stare”, a subliniat candidatul la Primăria Capitalei.Candidatul de dreapta a arătat că răspunsul PSD la campania onestă, pe date, pe care a propus-o a fost ”un lanț de mizerii, de acuzații nefondate”. Nicușor Dan a arătat că scopul acestei campanii este să acopere cu mizerie tot ce e în jur și să inducă în populație sentimentul că toți sunt la fel corupți.”Miza alegerilor de duminică este mai mult decât rezolvarea problemelor de viață ale bucureștenilor. E vorba, de fapt, de o luptă de valori. E vorba de o luptă între oameni din București, care doresc dreptate, care doresc onestitate, care doresc ca promovarea în funcția publică să se facă pe profesionalism și nu pe relație de gașcă și o lume care, temporar, a pus mâna pe resursele orașului”, a mai spus Nicușor Dan.Candidatul la Primăria București a denunțat și campania murdară pusă la cale de Gabriela Firea, prin care bucureștenii sunt sunați pentru a li se transmite mesaje mincinoase. Potrivit candidatului la Primăria Capitalei, aceste telefoane sunt de ordinul miilor și nu fac decât să reia calomniile la adresa sa.Candidatul de dreapta a comparat alegerile din 27 septembrie cu lupta dusă în anii 90 și 2000, împotriva regimurilor Iliescu și Dragnea. Acesta i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la vot din respect pentru acele bătălii. „Prin acele lupte, oamenii s-au mobilizat și au învins. Din respect pentru acele lupte, pentru acei oameni care au luptat, din respect și prudență pentru energiile noastre, ca să nu fie risipite în lupte viitoare, îndemn bucureștenii să iasă la vot”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.Totodată, acesta a arătat că este singurul candidat care poate învinge sistemul corupt Firea-PSD. ”Putem prin votul de duminică să spunem ”stop corupției” și să ducem orașul ăsta și România către normalitate, onestitate, dreptate. Către speranțe reale. De aceea, îi rog pe bucureșteni să iasă la vot duminică și îi rog pe bucureșteni să voteze singurul candidat care are șanse să învingă această caracatiță a PSD”, a menționat acesta.